Highlights : les 35 points de Scottie Barnes, record en carrière

Scottie Barnes a profité de la venue des Pacers au Canada pour leur faire visiter le coin sous toutes ses coutures. Résultat ? 35 points, record en carrière. Et pensez à la photo souvenir, hein.

Tiens donc, on dirait que le Top 10 actuel des meilleurs joueurs de 25 ans, sorti ce lundi par TrashTalk sur YouTube, a donné des envies à certains. Notamment à Scottie Barnes, qui a envoyé sa plus grosse performance en carrière face aux Pacers. 35 points (13/20 au tir), 6 rebonds, 9 passes, 1 interception et 1 contre. Le petit prince du Canada continue de bosser et de proposer de grosses performances, dans un contexte pas forcément des plus simples en termes de résultats à Toronto. Allez, highlights.

Scottie Barnes led the way for the Raptors in CAREER fashion!

💪 35 PTS (career-high)

💪 6 REB

💪 9 AST

💪 Raptors W pic.twitter.com/TVxc4hzPAa

— NBA (@NBA) December 4, 2024