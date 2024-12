Ime Udoka et Kenny Atkinson sont les premiers entraîneurs à recevoir la récompense de Coach du mois (pour octobre et novembre cumulés) cette saison, et c’est bien mérité !

Le premier porte ses Rockets sur le podium de la conférence Ouest à l’heure actuelle avec 15 victoires pour 6 défaites, dont certaines victoires à l’arrachée que ses joueurs sont allés chercher, grâce notamment à la vista d’Alperen Sengun, la folie de Jalen Green, l’expérience de Fred VanVleet et Dillon Brooks, ou encore l’éclosion d’Amen Thompson.

Mais au-delà des résultats, c’est surtout la manière qui change à H-Town comme on le disait légèrement plus haut. Ce groupe grandit, gagne en expérience et en maturité, et va désormais chercher les matchs serrés qu’il aurait peut-être encore laissé échapper la saison dernière. Ime Udoka fait des Rockets une équipe très chiante à jouer, et surtout très efficace. Personne ne voudra croiser Houston au printemps !

Le second a tout simplement commencé la saison par 15 victoires consécutives, avant de s’incliner face aux Celtics. C’est la deuxième plus grosse série de l’histoire (à égalité) pour un début de saison. Kenny Atkinson a totalement transfiguré ces Cavaliers qui semblent enfin franchir ce plafond de verre que J.B. Bickerstaff ne parvenait pas à casser.

Sous les ordres de Kenny Atkinson, le collectif est parfaitement articulé. Donovan Mitchell est égal à lui-même, Darius Garland renait de ses cendres, Evan Mobley exploite enfin pleinement son potentiel, Ty Jerome est une excellente surprise, sans oublier l’apport de Jarrett Allen et Caris LeVert, qu’il a déjà coaché à Brooklyn à l’époque. Les Cavs sont chauds bouillants, et se placent en contender à l’Est !

D’autres coachs étaient en ballotage pour cette récompense, mais globalement, la logique est respectée pour ces premières semaines en NBA.

