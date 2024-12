Paul Millsap (39 ans) annonce sa retraite après 16 saisons en NBA

Plus vu sur un parquet NBA depuis plus de 2 ans, Paul Millsap se retire ! L’ancien intérieur a officialisé la fin de sa carrière de joueur à l’âge de 39 ans.

Sa dernière apparition sur un terrain datait de mars.. 2022, aussi on se doutait que Paul Millsap semblait avoir donné sa dernière représentation mais maintenant c’est acté et officiel grâce à Shams Charania d’ESPN.

After 16 NBA seasons, four-time All-Star Paul Millsap has retired from basketball. Millsap, the No. 47 pick in the 2006 NBA draft, spent his career with the Jazz, Hawks, Nuggets, Nets and 76ers. One of eight players all-time with 500 3-pointers, 1,000 blocks and 1,000 steals. pic.twitter.com/gftfvGHgnf

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2024

Choisi en 47ème pick de la Draft 2006, Paul Millsap s’est avéré être un véritable steal durant son passage sur les parquets NBA. Devenu progressivement un élément indispensable au Jazz, où il est resté 7 saisons, Millsap a surtout connu ses heures de gloire chez les Hawks, aux côtés d’Al Horford dans la raquette des piou-pious. C’est en Géorgie, sous les ordres de Mike Budenholzer, que Paulo est allé chercher ses quatre sélections au All-Star Game. Il a ensuite rejoint Nikola Jokic aux Nuggets avant une fin de carrière discrète entre Brooklyn et Philadelphie.

Intérieur moderne, capable de défendre, prendre du rebond, scorer avec les muscles et à l’occasion d’étirer le jeu (34% à 3-points en carrière), Paul Millsap aura laissé l’image d’un joueur de devoir, dur au mal et bien précieux partout où il est passé. Il fait notamment parti des 8 joueurs qui ont compilé 500 tirs à 3-points, 1000 contres et 1000 interceptions en carrière. Bon vent Paulo !

Source texte : ESPN / Shams Charania