Les premières récompenses de Joueurs du mois de la saison en NBA sont tombées ce mardi, et les heureux élus se nomment Shai Gilgeous-Alexander et Jayson Tatum.

SGA continue de porter haut son Thunder à l’Ouest, lui qui caracole en tête de l’impitoyable Conférence Ouest, comme l’année dernière askip. Le Canadien a posé 29.8 points, 5,3 rebonds et 6,6 passes décisives par match lors des 19 premiers matchs de la saison. OKC en a d’ailleurs remporté 15 sur ce début de saison.

Désolé à Anthony Davis, De’Aaron Fox, James Harden, Nikola Jokic ou encore Alperen Sengun, mais quoi de plus normal quelque part, de récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe de la conférence ?

A l’Est, c’est l’inévitable Jayson Tatum qui est sacré, prenant le meilleur sur Giannis Antetokounmpo, Franz Wagner ou encore LaMelo Ball. Le bilan ayant probablement aidé, il faut toutefois mettre en lumière les 28,7 points, 8,5 rebonds et 5,8 passes décisives par match envoyé par le daron de Deuce.

Les Celtics sont encore et toujours dans les hauteurs de la bien moins impitoyable Conférence Est, derrière les Cavaliers, ultra chauds en ce début de saison, et sans Jayson Tatum, nul doute que ce serait probablement plus compliqué pour les C’s.

Officiel : Shai Gilgeous-Alexander et Jayson Tatum élus Joueurs du mois de novembre + octobre en NBA ! 🔥 pic.twitter.com/61o0ggAEEF

