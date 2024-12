Au terme d’un match disputé, les Mavericks ont battu les Grizzlies après avoir claqué un 18-5 dévastateur dans le money time. Spencer Dinwiddie est le héros de la fin de rencontre avec 2 tirs du parking consécutifs, Luka Doncic est le héros de Dallas tout court avec 37 points, 12 rebonds, 4 passes et 4 interceptions à 11/22 au tir.

Est-ce que les Grizzlies peuvent en vouloir à l’arbitrage ? Peut-être qu’une faute sur Marcus Smart n’est pas sifflée en fin de rencontre, pour donner le tir du match à PJ Washington (on attendra le rapport d’arbitrage à paraître dans la journée pour avoir une réponse claire et définitive de la ligue). Peut-être que les 14 lancers accordés à Memphis, contre les 44 sifflés pour Dallas, paraissent très maigres, bien que les images ne sont pas d’allure à sensiblement choquer dans ce sens. Pourtant, Taylor Jenkins n’a pas mâché ses mots après la partie, prenant toutefois bien soin de ne pas se mettre en position de prendre une contravention de la part de la NBA.

“Je ne sais pas comment, dans un match de NBA Cup, on peut avoir ce genre de différence. Je vais être prudent avec mes termes.”

Est-ce que les Grizzlies peuvent en vouloir à Marcus Smart ? C’est une autre question qui mérite peut-être d’être posée à la sortie de ce match. Une faute grossière sur Luka Doncic pour donner deux lancers à un moment où une faute n’était absolument pas nécessaire ni même souhaitable. Puis une aide non effectuée sur le second tir à 3-points de Spencer Dinwiddie dans le money time. Puis un oubli sur un rebond offensif qui semblait – visuellement – à sa portée avec un peu plus d’attention. Puis un arrêt total de sa défense qui mène à un tir de PJ Washington complètement ouvert, ficelle et match plié. Oui, il semble avoir eu contact avec Luka Doncic et cette action est sujette à discussion. Néanmoins, impossible de s’arrêter totalement de défendre dans un tel moment.

Les Mavericks n’ont pas hésité à tirer grand parti de cet avantage pour revenir dans une partie qui semblait mal entamée après l’énorme 38-22 claqué par les Grizz’ dans le troisième quart. Mais voyez-vous, rien de rédhibitoire pour les hommes de Jason Kidd. Hustle en défense, bonne circulation en attaque pour provoquer des fautes (pas toujours très intelligentes) de l’adversaire. Et le tout ponctué par un enchaînement exceptionnel de tirs du parking, signés Luka Doncic, Spencer Dinwiddie et PJ Washington. Une grosse victoire de Dallas qui assure sa place pour la phase éliminatoire de la NBA Cup, et s’offre un beau succès contre une équipe bien en vue à l’Ouest. Congrats.

