Cette nuit était marquée par la dernière journée de poules de la NBA Cup. On connait donc désormais les huit équipes qui joueront la semaine prochaine un ticket pour Vegas et le Final Four.

Qui succèdera aux Lakers en tant que vainqueur de la NBA Cup ? Les Angelinos sont déjà éliminés et ne pourront donc pas défendre leur titre au prochain tour. On retrouve huit équipes pour ces quarts de finale, lesquels se joueront les 10 et 11 décembre, comme prévu ci-dessous.

#EmiratesNBACup Quarterfinals Schedule ⬇️ pic.twitter.com/V2EhsfPpWq

— NBA Communications (@NBAPR) December 4, 2024

Programme complet des quarts de finale de la NBA Cup

10 décembre :

1h : Bucks – Magic

3h30 : Thunder – Mavs

11 décembre :

1h : Knicks – Hawks

3h30 : Rockets – Warriors

Des rencontres bien équilibrées sur le papier et bon courage pour dire qui sortira vainqueur de ces duels. On appréciera quelques retrouvailles comme par exemple Trae Young qui aura droit à un accueil spécial de la part des fans des Knicks, ses victimes préférées.

Les Rockets et les Warriors ont aussi montré que ce n’était pas l’amour fou entre eux ces derniers mois, sur fond de lutte pour les Playoffs. En parlant des Playoffs, le Thunder – Mavs nous offrira un remake du dernier second tour à l’Ouest. Enfin, le Magic tentera de faire parler sa défense de fer face à Giannis Antetokounmpo et les Bucks, de retour en forme dans la Conférence Est.