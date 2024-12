Sorti sur blessure cette nuit, Kevin Durant s’est fait mal à la cheville face aux Spurs. L’ailier des Suns va passer des tests ce mercredi pour savoir s’il doit rejoindre l’infirmerie. On croise les doigts dans l’Arizona.

Le Big 3 des Suns est-il maudit ? Confronté aux blessures de ses stars, Phoenix n’arrive pas à enchainer les matchs avec ses leaders en tenue. Depuis quelques rencontres, cela semblait revenir bien mais Kevin Durant s’est reblessé cette nuit face aux Spurs. La cheville de la Durantula a bien tourné en fin de second quart-temps.

Kevin Durant does not start the second half after appearing to grab at his ankle in the second quarter.

Rentré aux vestiaires, KD n’est pas revenu sur le parquet en seconde mi-temps. Après la rencontre, Mike Budenholzer a indiqué que son joueur serait examiné ce mercredi pour déterminer la gravité de sa blessure et une potentielle absence. Les Suns s’apprêtent à prendre la route pour un road trip de quatre matchs. Reste à savoir si Kevin Durant en sera ou s’il regardera ses copains en civil depuis la touche.

Suns coach Mike Budenholzer provides an update on Kevin Durant after tonight's win.

