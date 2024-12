Retraité des médias depuis le mois de septembre, Adrian Wojnarowski est revenu pour Sports Illustrated sur les circonstances qui ont entouré son départ d’ESPN. On y apprend notamment que l’insider s’est vu diagnostiquer un cancer de la prostate.

Habitué des coups de théâtre et des nouvelles chocs, Adrian Wojnarowski a encore surpris tout son monde en septembre lorsqu’il a annoncé son départ d’ESPN et sa fin de carrière dans les médias sportifs. Une Woj Bomb que personne n’attendait tant l’insider régnait sur le monde des news depuis de nombreuses années.

Pour la suite de sa carrière, le Woj a décidé de revenir aux sources, dans son ancienne université de St Bonaventure, dans un rôle de General Manager de l’équipe de basket.

Trois mois ont passé depuis ce changement et Adrian Wojnarowski a décidé de se confier à Chris Mannix de Sports Illustrated pour revenir sur les raisons de son départ d’ESPN.

Premier élément qui sort de cette interview et non des moindres, le Woj s’est vu diagnostiquer en mars dernier un cancer de la prostate. Heureusement pour lui, le cancer semble plutôt bien contrôlé, toutefois ses médecins lui ont recommandé de changer son mode de vie (sport, sommeil), lui qui devait être connecté du matin au soir et parfois tard dans la nuit pour ne rien rater de l’actu. Des propos rapportés par Sports Illustrated.

“Lorsque vous entendez parler de cancer, vous pensez qu’il traverse votre corps comme Pac-Man. Le cancer de la prostate, quant à lui, reste généralement confiné à la prostate et se développe lentement.” – Adrian Wojnarowski

Si l’aspect médical a joué, ce n’est pas la seule raison qui a poussé Woj à dire stop. À travers les mots du pape du scoop, on sent aussi une certaine lassitude avec le monde de la breaking news. Lui qui avait dû passer la nuit dans un aéroport pour ne pas manquer de wifi au moment du transfert de James Harden, sans compter les nombreux moments en famille sacrifiés pour l’occasion (sa femme rigolait en disant que le téléphone était un membre de la famille).

“Je ne voulais pas passer un jour de plus de ma vie à attendre l’IRM de quelqu’un ou à contacter un agent à une heure du matin à propos d’une entorse à la cheville.”

On apprend notamment que Wojnarowski a échangé avec plusieurs personnalités qui ont pu l’aider à prendre sa décision comme Jay Wright, l’ancien entraîneur de Villanova qui avait lui aussi annoncé une retraite surprise en 2022 ou encore Bob Myers, ancien GM des Warriors et désormais consultant pour ESPN.

Autre moment qui a servi de déclic pour Adrian Wojnarowski, le décès de Chris Mortensen, légende de la breaking news en NFL qui est mort d’un cancer de la gorge en mars. Adrian a notamment été surpris du nombre de collègues absents aux funérailles. Le Woj a ainsi pu se rendre compte que malgré son héritage médiatique XXL, il y avait des choses qui importaient davantage dans sa vie.

“Cela m’a permis de me rappeler que le travail n’est pas tout. Au bout du compte, il n’y aura que votre famille et vos amis proches. Et puis, tout le monde s’en fout. Au bout du compte, personne ne se souvient de l’actualité. Ce n’est que du vent.”

Restait plus qu’à annoncer la nouvelle à ses employeurs d’ESPN. Ceux-ci lui ont proposé de rester avec un rôle différent, mais Woj n’avait plus l’envie d’être autant impliqué, préférant le cadre plus tranquille de son ancienne université.

“Notre public méritait quelqu’un qui soit totalement immergé dans la NBA chaque jour et je ne l’étais pas. Dans mon esprit, je n’avais plus de valeur pour eux.”

Source texte : Sports Illustrated

Appreciate all the kind words and concern but I’m going to be fine. My goal in sharing a prostate cancer diagnosis is to encourage screening and testing among men. Early diagnosis will make all the difference for me —- and many others too. https://t.co/7xiGfC5RNw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 5, 2024