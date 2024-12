De retour à la case infirmerie à cause d’un bobo à la cheville, Kevin Durant a vu les Suns s’incliner une nouvelle fois sans lui, ce jeudi contre les Pelicans. Cela fait désormais sept défaites en huit matchs pour Phoenix sans KD.

Les chiffres piquent autant que les Cactus de l’Arizona :

avec Kevin Durant, les Suns affichent un bilan de 11 victoires – 2 défaites

sans Kevin Durant, les Suns affichent un bilan de 1 victoire – 7 défaites

Récemment de retour d’une blessure au mollet, KD avait aidé Phoenix à retrouver la lumière avec trois victoires en quatre matchs. Malheureusement, sa blessure à la cheville face aux Spurs il y a trois jours l’oblige à rester sur la touche pour au moins une semaine de plus. Le premier match des Suns sans Durant ? C’était la nuit dernière face aux Pelicans, une défaite 124-126.

Watching the #Suns with Kevin Durant vs Watching the #Suns without Kevin Durant pic.twitter.com/ebAfIIdIhm

— Jarrett Carlen (@JarrettGC) December 6, 2024

Après la rencontre face à San Antonio, dans laquelle Durant s’est blessé, Devin Booker a dit tout haut ce qu’on savait déjà.

“Oui, c’est évidemment difficile. C’est impossible de remplacer ce qu’il apporte à notre équipe. Ne serait-ce que sa présence au sein de l’équipe. Ne pas l’avoir sur le banc en deuxième mi-temps a été difficile. Mais nous nous sommes battus.”

Se battre c’est bien, mais gagner c’est mieux. Et les Suns n’y arrivent pas sans KD.

Face à des Pelicans renforcés par les retours de Brandon Ingram et Herb Jones, Phoenix a pris l’eau dans le troisième quart-temps (45-28) et n’a pas réussi à faire la différence dans le money-time. Devin Booker et les siens menaient pourtant d’un point avec 2mn30 à jouer, mais les Pels ont été plus clutch. Comme un symbole, Booker s’est fait bâcher par un Herb Jones en mode “First Team All-Defense” sur la dernière action du match.

Herb Jones blocks Devin Booker’s game winner attempt and then shouts “FIRST TEAM!”.

With replays pic.twitter.com/BjGNFT5SE7

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 6, 2024

Kevin Durant (26 points, 7 rebonds, 3 passes, 1,5 contre de moyenne) manque beaucoup, en particulier dans les moments chauds. Les Suns avec KD ont remporté sept de leurs douze matchs par six points d’écart ou moins. Easy Money était le roi du money time en début de saison, enchaînant les exploits dans les dernières secondes pour porter les Cactus vers le meilleur début de saison de leur histoire après neuf matchs.

Sans lui, Devin Booker et Bradley Beal devront prendre le lead pour éviter que Phoenix s’écroule à nouveau.

Source déclaration : conférence de presse