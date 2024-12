Kevin Durant (cheville) absent minimum une semaine

Sorti prématurément hier face aux Spurs, Kevin Durant ratera au moins une semaine de compétition à cause de son entorse à la cheville.

Retour à la case infirmerie pour Kevin Durant.

Après avoir raté sept matchs de suite à cause d’un bobo au mollet, KD manquera au moins les trois prochains de Phoenix. D’après l’insider Shams Charania, la cheville gauche d’Easy Money sera en effet réévaluée dans une semaine.

Phoenix Suns All-NBA forward Kevin Durant will be re-evaluated in one week due to a left ankle sprain, sources tell ESPN. Durant suffered the injury while landing on a Spurs player’s foot during Phoenix’s win on Tuesday night. pic.twitter.com/24Ab04UX4Z

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2024

Les Suns sont sur le point de commencer un road-trip, avec quatre matchs de suite à l’extérieur face à la Nouvelle-Orléans (5 décembre), Miami (7 décembre), Orlando (8 décembre) et Utah (13 décembre). On peut espérer voir Durant en tenue face au Jazz en fin de semaine prochaine, mais pas avant.

Les Suns tenteront de mieux compenser l’absence de KD cette fois, eux qui ont perdu six matchs sur sept sans lui entre le 10 et le 20 novembre. Avec Durant sur les parquets (25,8 points et 6,7 rebonds de moyenne cette saison), Phoenix affiche un bilan de onze victoires en treize matchs.

Source texte : Shams Charania

Kevin Durant rolled his ankle on this play and has not returned to the game yet. Something to monitor. pic.twitter.com/SuqcXetevW

— Michael Fiddle (@FiddlesPicks) December 4, 2024