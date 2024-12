La marque BBB, responsable des blessures de Lonzo Ball ?

Pendant plus de 1 000 jours, Lonzo Ball a eu un chemin de croix long et pénible jusqu’à la guérison et au commencement, il pourrait y avoir un coupable : la marque de son père, Big Baller Brand.

Au milieu des années 2010, la famille Ball occupe une grande place dans la scène médiatique de la balle orange. Le projet du père, LaVar : envoyer ses trois fils, LiAngelo, Lonzo et LaMelo en NBA. Un travail de longue haleine quasiment réussi de bout en bout parce que seul le fils aîné, LiAngelo, n’a pas réussi à s’installer dans la Grande Ligue.

Pour capitaliser sur la hype de ses enfants, LaVar a créé une marque de chaussures, Big Baller Brand, portée principalement par ses deux garçons durant leurs dernières années avant la NBA et pour la saison rookie de Lonzo. Et fort heureusement parce que les paires avaient l’air catastrophiques.

Loin de nous l’idée de faire les experts en baskets, on laisse ça aux gens compétents, mais on rapporte simplement les propos de Lonzo Ball.

Selon lui, ces chaussures pourraient être à l’origine de sa première blessure au ménisque en 2018. Une blessure en amenant une autre, connaissant la fragilité des genoux de Zo, Papa Ball pourrait bien être, malgré lui, à l’origine de toutes les galères connues par son fils. Le meneur pense bien qu’il y a un lien de cause à effet entre les baskets et ses problèmes de santé.

“Pour être honnête, je pense que c’est une possibilité. Je n’avais jamais été blessé comme ça avant de les porter.”

Et là, vous allez certainement nous dire : comment c’est possible que les blessures de Lonzo soient liées aux chaussures ? Pour le comprendre, il faut un peu de remise en contexte.

Quand ZO2 se fait le ménisque en 2018, il fait le choix de faire une opération lui offrant le temps de récupération le plus rapide. Un choix logique pour un jeune qui n’avait jamais eu de problème avant.

Sauf que la suite on la connaît avec une première rechute dès la fin de la saison 2017-18. Puis, Lonzo a réussi à connaître quelques belles saisons, mais son genou ne l’a jamais laissé tranquille et cela pourrait bien s’expliquer par les dommages causés par les chaussures de la marque BBB.

Lonzo Ball pointe aussi un autre potentiel coupable : son enfance passée à jouer sur les playgrounds. Cela pourrait être à l’origine des premiers dommages à ses genoux, accentués par les chaussures de BBB avant d’atteindre le point de non-retour.

Source texte : ESPN