C’est parti pour un week-end au rythme de la NBA. Pour le démarrer, sept affiches au programme dont un duel au sommet entre Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum.

Le programme NBA de ce soir :

Philadelphia 76ers – Orlando Magic à 1h

Boston Celtics – Milwaukee Bucks à 1h30

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers à 1h30

San Antonio Spurs – Sacramento Kings à 2h

Chicago Bulls – Indiana Pacers à 2h

Portland Trail Blazers – Utah Jazz à 4h

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves à 4h

Giannis vs Jayson Tatum : sortez le popcorn

Duel au sommet, ce soir à 1h30 du côté de Boston. Et il y a trois semaines on ne l’aurait pas annoncé vu comment les Bucks semblaient au fond du trou. Depuis, ça va bien mieux à Milwaukee et les Bucks ont retrouvé le Top 5 de l’Est. Pour confirmer cette belle dynamique, les Daims défient les Celtics. Les champions en titre confirment leur position de favoris depuis le début de cette saison, donc ce duel ne peut faire que des étincelles.

En plus, Giannis fête ses 30 ans et il aurait certainement envie de marquer ce début de trentaine d’une pierre blanche.

Zaccharie Risacher vs LeBron James (?)

Zaccharie Risacher va croiser le chemin de LeBron James à 1h30, à condition que le King joue ce soir. Outre cet affrontement qui traverse les époques, ce duel entre Hawks et Lakers oppose deux équipes aux dynamiques totalement inversées. D’un côté, les Faucons sont sur une série de cinq victoires consécutives. De l’autre, la franchise de Los Angeles est en crise et espère bien se relancer après l’énorme branlée reçue à Miami.

Stephen Curry vs Anthony Edwards : ressortez le popcorn

Stephen Curry devrait être de retour ce soir. Parfait pour défier les Wolves d’Anthony Edwards qui sortent de deux victoires plus que tranquilles face aux Clippers et aux Lakers. Ce match oppose deux franchises qui souhaitent créer ou recréer une grosse dynamique et se faire une place confortable dans la jungle de la Conférence Ouest.

Rendez-vous à 4h pour voir quelle équipe arrivera à tirer son épingle de jeu.

Le NBA Injury Report de ce vendredi, c’est juste ici