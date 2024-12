Alors que les Wizards sont partis pour réaliser l’une des pires saisons de l’histoire de la NBA, Bilal Coulibaly tente tant bien que mal de tirer son équipe vers le haut. Mais depuis cinq matchs, le Frenchie connaît un gros trou d’air en attaque.

Notre Bilal Coulibaly national avait commencé la saison en fanfare, montrant de magnifiques progrès offensifs tout en gâchant la vie de certains des meilleurs attaquants NBA. Si la défense est restée, l’attaque s’est envolée depuis fin novembre.

Les 5 derniers matchs de Bilal Coulibaly

vs Bulls : 8 points et 5 passes à 3/11 au tir (0/3 à 3-points)

8 points et 5 passes à 3/11 au tir (0/3 à 3-points) vs Clippers : 3 points et 1 passe à 1/6 au tir (1/4 à 3-points)

3 points et 1 passe à 1/6 au tir (1/4 à 3-points) vs Bucks : 4 points et 4 passes à 2/8 au tir (0/2 à 3-points)

4 points et 4 passes à 2/8 au tir (0/2 à 3-points) vs Cavaliers : 6 points et 4 passes à 1/7 au tir (0/1 à 3-points)

6 points et 4 passes à 1/7 au tir (0/1 à 3-points) vs Mavericks : 4 points et 4 passes à 0/10 au tir (0/5 à 3-points)

On ne va pas se mentir, les chiffres piquent un peu.

Bilal Coulibaly’s offensive struggles continue. Last night, he scored 4 points on 0-10 FG, including 0-5 3P.

Over the last five games, he’s averaging just 5 PPG on 16.7% FG and 6.7% 3P (3 attempts per game).

His defense remains solid, but the offensive production is a concern. pic.twitter.com/NlNEYhlvE5

— Matt Evans (@MattEvansCU) December 6, 2024

Si Bilal a croisé la route de grosses défenses sur ces cinq matchs (Clippers, Mavs, Cavs, Bucks, entre Top 5 et Top 12 NBA), on peut clairement parler de trou d’air offensif. Le shoot extérieur est porté disparu, il y a moins d’agressivité (2,4 lancers-francs par match sur la période), et forcément un peu moins de confiance pour le jeune Français.

“On m’en demande beaucoup. Mais je dois traverser cela parce que c’est ce que je veux devenir : un très bon two-way player.” – Bilal Coulibaly

Quand vous avez autant de responsabilités défensives que Bilal, et que vous jouez dans une équipe comme Washington en mode full tanking, la tâche peut vite devenir compliquée en attaque. Coulibaly le découvre aujourd’hui. Le Frenchie veut grandir en tant que scoreur et playmaker, mais ça prend du temps, et connaître ce genre de trou d’air fait partie du process. Pas de quoi inquiéter son coach Brian Keefe.

“On joue avec différentes combinaisons, et il doit s’habituer à ces lineups. On a joué avec un lineup qu’on n’avait jamais aligné avant, et c’est totalement différent pour lui. Je ne suis pas du tout inquiet. Sa défense reste impressionnante” – Brian Keefe, après le match contre Milwaukee

Le retour du meneur vétéran Malcolm Brogdon, qui tourne à plus de 16 points de moyenne en 25 minutes sur les sept derniers matchs, n’est sans doute pas étranger à la grosse baisse de rendement de Bilal en attaque. Il a moins le ballon dans les mains qu’en début de saison, donc forcément c’est un peu plus compliqué de trouver son rythme.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que les Wizards – sur… 16 défaites de suite – pourraient se débarrasser de certains vétérans comme Brogdon, Jonas Valanciunas et Kyle Kuzma d’ici à la prochaine trade deadline, histoire de laisser totalement les clés aux jeunots, dont Bilal. Coulibaly pourrait en profiter pour continuer son développement offensif, avec les hauts et les bas que ça implique.

“On n’a pas l’intention de l’économiser. Vous devez passer par là, ça fait partie du deal. Si vous voulez être un grand joueur – ce qu’il souhaite – vous devez assurer des deux côtés du terrain.” – Brian Keefe sur Bilal Coulibaly

Source déclarations : Washington Post