Double MVP de la NBA en 2019 et 2020, Giannis Antetokounmpo a souvent été dans la course au prestigieux trophée ces dernières années, sans jamais remettre la main dessus. Cette saison, il veut que ça change !

32,6 points, 11,6 rebonds, 6,6 passes, 1,3 contre, le tout en 35 minutes de moyenne et avec une efficacité de quasiment 62% au tir !

Les stats et les perfs de Giannis Antetokounmpo cette saison impressionnent peut-être plus que jamais, et les bons résultats actuels des Bucks font à nouveau de lui un candidat très crédible au titre de MVP. Il semble même être le seul à pouvoir détrôner l’immense Nikola Jokic.

Lors d’une récente interview avec Yahoo Sports, le Greek Freak a avoué qu’il voulait remporter un troisième trophée de MVP en 2025.

“Si j’ai la chance de gagner le MVP, cela me donnera les larmes aux yeux. Et je ne dis pas ça pour faire du clic” a déclaré Giannis. “Je veux être dans cette discussion. Cela me montre que je suis capable d’aider et porter mon équipe, solidifier mon équipe. Je ne vais pas vous mentir, cela compte pour moi.”

Alors qu’il fête ses 30 piges en ce 6 décembre 2024, Giannis Antetokounmpo veut entrer dans le cercle VIP des superstars NBA ayant trois trophées de MVP sur l’étagère. En 78 années d’histoire, ils ne sont que neuf à avoir accompli cet exploit.

Les joueurs NBA avec trois trophées de MVP :

Kareem Abdul-Jabbar (6)

Michael Jordan (5)

Bill Russell (5)

LeBron James (4)

Wilt Chamberlain (4)

Larry Bird (3)

Magic Johnson (3)

Moses Malone (3)

Nikola Jokic (3)

Individuellement, Giannis est le meilleur joueur NBA cette saison avec Nikola Jokic. Ces deux-là enchaînent les dingueries statistiques et portent leur équipe soir après soir malgré les limites collectives montrées en ce début de saison.

Si les Bucks parviennent à maintenir leur grosse forme actuelle (neuf victoires en onze matchs), notamment avec le retour de Khris Middleton ce soir, leur bilan collectif sera bien plus clinquant au moment de faire les comptes que celui d’aujourd’hui. Milwaukee est tout juste dans le positif (11-10) à cause d’un début de saison cata, mais n’a qu’une défaite de plus que Denver (11-9) à l’Ouest. Le bilan des Bucks et des Nuggets pourrait servir de juge de paix en fin de saison pour départager les deux monstres.

Dans le Top 4 de la course au MVP chaque année depuis son titre en 2020, Giannis compte en tout cas tout faire pour mettre les votants de son côté. Les adversaires de Milwaukee sont prévenus…

Source texte : Yahoo Sports

La mixtape des Finales NBA de Giannis en 2021… quel monstre. pic.twitter.com/FBexca9BPg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 6, 2024