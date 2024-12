Kobe Bryant s’imaginait… aux Knicks pour finir sa carrière

Kobe Bryant a joué 20 saisons en NBA, toutes sous les couleurs des Los Angeles Lakers. Le Black Mamba représentera pour toujours la mythique franchise californienne grâce notamment à ses cinq titres NBA remportés dans la Cité des Anges. Pourtant, il existe un univers parallèle dans lequel Kobe aurait terminé sa carrière… aux Knicks.

C’est Adrian Wojnarowski, l’ancien insider numéro 1 de la NBA, qui révèle ce scénario et qui le rend tout de suite très crédible.

Invité tout récemment sur le podcast de Carmelo Anthony, le Woj raconte la fois où Kobe Bryant lui a partagé son intention de rejoindre les New York Knicks durant les dernières années de sa carrière.

“À un moment donné, il était convaincu qu’il allait terminer aux New York Knicks” a déclaré Wojnarowski. “C’était quand Jim Buss était le manager des Lakers. Je me rappelle, j’étais assis avec Kobe, quelque part dans le comté d’Orange – je crois que Tim Grover (son entraîneur personnel, ndlr.) était avec nous – et il m’a dit : ‘Ils vont me couper, personne n’ira me récupérer sur la liste des joueurs coupés, et je vais signer aux Knicks.”

Adrian Wojnarowski se souvient aussi de la suite de la discussion.

“J’ai répondu : ‘Kobe, ils ne vont pas te couper, sinon les fans des Lakers vont brûler cette ville’. Kobe adorait les Lakers et au final c’est là où il voulait être, mais il s’imaginait parfois aux Knicks, il adorait le Garden.”

Le Woj fait référence aux dernières années de la carrière de Kobe Bryant aux Lakers, entre 2011 et 2016, période marquée notamment par sa rupture du tendon d’Achille.

Peu avant cette terrible blessure, le propriétaire des Mavs Mark Cuban avait laissé entendre que les Lakers feraient mieux d’utiliser l’Amnesty Clause, clause permettant de couper un joueur pour libérer de la place dans la masse salariale, car Kobe possédait le plus gros salaire de la Ligue et les Lakers étaient limités dans leur marge de manœuvre.

Après cette blessure, Kobe a dû rester sur la touche de longs mois, mais cela ne l’a pas empêché de décrocher une prolongation de contrat de deux ans et quasiment 49 millions de dollars. Ce contrat a pas mal été critiqué à l’époque au vu du déclin sensible de Bryant après sa blessure, ainsi que son âge avancé (35 ans).

Même si Woj ne le précise pas, on imagine que c’est autour de cette période que le Black Mamba imaginait un départ des Lakers pour les Knicks. On rappelle aussi que Phil Jackson, légendaire coach des Lakers, avait rejoint New York en tant que président de la franchise en 2014, et que Carmelo Anthony – l’un des joueurs préférés de Kobe – évoluait dans la Grosse Pomme.

Warning Knicks fans: Kobe ALMOST came to New York 💔 pic.twitter.com/L6g0QuZwbe

— 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) December 5, 2024

Enfin, il faut savoir que la relation entre Jim Buss – à la tête de l’aspect sportif des Lakers dans les années 2010 – et Kobe n’était pas toujours au beau fixe.

Bryant avait notamment reproché au fils de Jerry ses choix en matière de coaching, lui qui avait refusé le retour de Phil Jackson pour engager Mike Brown (2011) puis Mike D’Antoni (2012), parfois sans même consulter Kobe. Des rumeurs de l’époque disaient également que Buss était carrément prêt à transférer Bryant pour donner les clés de l’équipe à Andrew Bynum…

Source texte : Adrian Wojnarowski (podcast de Carmelo Anthony)

