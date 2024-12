Khris Middleton sur le point de revenir, la fin du calvaire ?

He’s back ! Khris Middleton devrait être de retour face aux Celtics, dans la nuit de samedi à dimanche. Le début de saison du lieutenant numéro 1 de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard chez les Bucks, une bonne nouvelle pour Milwaukee.

Enfin, il revient. Khris Middleton devrait rejouer, selon Bobby Marks, face aux Celtics, ce samedi. Une excellente nouvelle pour des Bucks qui remontent doucement la pente d’un début de saison affreux. Pour Middleton, il s’agira du premier match officiel en saison régulière 2024-25.

Milwaukee Bucks forward Khris Middleton will make his season debut Friday night at Boston, sources tell ESPN.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) December 5, 2024

Opéré aux chevilles durant l’intersaison, il avait dû regarder les premiers matchs depuis le banc. Un contexte assez compliqué que le joueur a pourtant encaissé avec pragmatisme auprès des médias locaux, indiquant ne vouloir revenir uniquement lorsque tout sera parfait sur le plan physique.

“Je veux être sur le terrain. Personne n’a plus envie de jouer que moi. Tout le monde le sait, y compris au sein de la franchise. Il s’agit juste d’être intelligent et de ne pas rejouer tant que je ne suis pas totalement prêt.” – Khris Middleton pour le Sentinel

Une situation qui a aussi fait réfléchir Doc Rivers, coach de l’équipe, sur l’impact psychologique ressenti par le joueur, notamment du fait de ne pas pouvoir épauler ses coéquipiers dans un début de saison particulièrement morose.

“Tout le monde veut jouer, et Khris en fait partie. C’est frustrant pour eux. C’est un challenge mental. Vous voyez l’équipe jouer et bien qu’on soit meilleurs maintenant, j’imagine que quand nous étions en début de saison, ne pas jouer était très difficile pour lui. Il veut aider l’équipe, et il sait qu’il le peut.” – Doc Rivers via ESPN

Les choses sont bien faites, Khris Middleton revient alors que les Bucks sont dans le mieux sportivement. Une intégration moins brutale qui lui permettra de revenir avec une pression moindre, bien que l’envie, elle, soit évidemment maximale. Reste à voir comment son temps de jeu sera géré, avec de possibles restrictions lors des premiers matchs.

Sources : Milwaukee Sentinel, ESPN