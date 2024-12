Dallas Mavericks : iront-ils jusqu’au titre NBA cette saison ? Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! On parle aujourd’hui des Mavericks de Dallas, et de leur excellente dynamique en cours. Jusqu’où peuvent-ils aller cette saison ? Serait-ce l’année de la récompense ultime ? Faut qu’on en parle !

Salut Dallas, salut les Mavs ! Désolé pour le potentiel curse, mais franchement vu comment ça joue en ce moment… même pas peur ! Auteurs d’un début de saison compliqué initialement, les hommes de Jason Kidd se sont magnifiquement repris et ce sans Luka Doncic. Un effort collectif, soudé et rempli d’expérience, qui permet d’entrevoir un printemps meilleur. Car là est justement la question, est-ce que les Mavs ont les épaules pour aller chercher le titre ? Et est-ce que le jeu récent peut les réconforter dans cette optique ? Sortez vos plus beaux chapeaux de cowboy, c’est l’Apéro Dallas !