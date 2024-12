Victor Wembanyama touché au dos, forfait cette nuit face aux Bulls

Touché au niveau du dos lors de la rencontre face aux Suns, ce mardi, Victor Wembanyama ne sera pas en tenue cette nuit face aux Bulls.

Est-ce qu’une absence de longue durée est à prévoir, pour Victor Wembanyama ? Rien ne le dit à l’heure où ces lignes sont écrites, mais le staff des Spurs est très précautionneux avec sa star. Le Français manquera le match face aux Bulls cette nuit en raison d’une douleur au dos contractée en fin de rencontre contre les Suns.

Wemby suffered the back injury late on Tuesday night in the loss at Phoenix. It will be the fourth game he’s missed this season after sitting out three games in a row last month with a knee injury.https://t.co/B9DLQ86ndT

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) December 4, 2024



Il s’agit de la quatrième rencontre manquée par Victor cette saison, après 3 parties consécutives en raison d’une blessure au genou peu après le début de saison.