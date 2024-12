Prévue pour entrer dans la ligue en 2026, la nouvelle franchise WNBA de Toronto a dévoilé ce jeudi son nom ainsi que son identité visuelle. On souhaite donc la bienvenue sur la planète basket au… Toronto Tempo !

La famille de la WNBA s’agrandit ! Après l’annonce, la saison passée, de l’arrivée des Golden State Valkyries pour le début de la saison 2025, voici qu’une nouvelle franchise, annoncée pour 2026 à Toronto, vient de dévoiler ses attributs.

Introducing @TempoBasketball

Tip-off 2026. pic.twitter.com/59M2V11Li0

— WNBA (@WNBA) December 5, 2024

On aura donc droit au Toronto Tempo, une franchise qui choisit de ne pas suivre la ligne des Valkyries, très inspirées sémantiquement des Warriors. Ici, aucune allusion aux Raptors, ni de près ni de loin. Des couleurs novatrices, un nom faisant écho au rythme et un logo en ce sens. On vous laisse juger, les goûts et les couleurs comme dirait ce cher Daniel Riolo.

The heartbeat of competition is Tempo— the unseen force that shapes the game.

Introducing your Toronto Tempo, the WNBA’s first international expansion team. #TorontoTempo pic.twitter.com/eCNT4AYkuG

— Toronto Tempo (@TempoBasketball) December 5, 2024

L’intronisation de l’équipe est prévue pour la saison 2026. De quoi lui laisser le temps d’affiner l’ensemble des composantes de la franchise, avec pour objectif d’entrer dans l’esprit des fans WNBA, notamment au Canada.