Nouveau petit point Draft NBA 2025 avec la dernière Mock Draft en date de Bleacher Report. Petite nouveauté par rapport aux dernières projections, la présence d’un quatrième tricolore : Maxime Raynaud.

Combien de Français seront appelés en juin prochain au moment de la Draft ? Concernant trois d’entre eux, cela semble désormais assez acté. Le talentueux Nolan Traoré continue de briller avec Saint Quentin et il ne quitte pas le Top 10 des mocks. Reste à savoir s’il sera plus dans la partie haute ou basse de la dizaine. Bleacher Report le place en 7ème position.

Pour Noa Essengue aussi, la partie semble gagnée. Celui qui défend avec brio les couleurs de Ulm semble prêt à faire le grand saut. Il avait d’ailleurs montré de belles choses quand son club était venu affronter des équipes NBA durant la préparation. Il est projeté en 15ème place par Bleacher Report, ce qui lui vaudrait une invitation dans la Green Room.

Un peu plus bas, on retrouve Noah Penda, le jeune talent du Mans, qui est attendu vers la fin du premier tour, voire le début du second. BR le place en 27ème position, à voir s’il pourra monter de quelques places dans les prochains mois.

Enfin, et c’est la nouveauté du moment, on retrouve Maxime Raynaud ! En feu depuis le début de saison avec Stanford en NCAA, le pivot commence à faire parler de lui parmi les scouts. Pas intégré dans la dernière Mock Draft d’ESPN en novembre, il a craqué celle de Bleacher Report avec une 38ème place dans les projections. En confirmant sur la durée ses grosses perfs du moment, il pourra sans doute grimper un peu plus au classement. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le bonhomme, TrashTalk a pu échanger avec lui au cours d’une longue interview pleine d’enseignement (à retrouver ici).

