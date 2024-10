Auteur d’une campagne rookie pleine de promesses, Bilal Coulibaly n’a pas perdu de temps pour s’illustrer en cette nouvelle saison 2024-25. Les progrès offensifs du jeune Français, associés à la solidité défensive qu’on lui connaissait déjà, font de lui l’un des gros rayons de soleil du début de saison de Washington.

Ce n’est un secret pour personne, les Wizards sont partis pour plusieurs années de reconstruction, et personne ne sait vraiment jusqu’où ça va les mener. Ce qu’on sait par contre, c’est que Bilal Coulibaly est l’un des piliers du nouveau projet à Washington.

Déjà considéré comme “intouchable” dans la capitale américaine, le Français de seulement 20 piges ne fait pas que confirmer les belles choses montrées en tant que rookie. Non, il fait bien plus que ça. Il semble avoir franchi un vrai palier sur le plan individuel.

Jetons un œil aux stats du bonhomme :

Saison 2023-24 : 8,4 points, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal en 27,2 minutes, à 43,5% au tir dont 34,6% à 3-points et 70,2% aux lancers-francs.

8,4 points, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal en 27,2 minutes, à 43,5% au tir dont 34,6% à 3-points et 70,2% aux lancers-francs. Saison 2024-25 : 16 points, 4,7 rebonds, 3,3 passes, 1 steal en 34 minutes, à 50% au tir dont 35,7% à 3-points et 81,3% aux lancers-francs.

Plus de temps de jeu, plus de responsabilités, plus de production, plus d’efficacité. Si l’on excepte la catégorie des contres, Bilal Coulibaly est en progression dans tous les secteurs de jeu, en particulier sur le plan offensif.

Quand on se demandait fin septembre si Bilal Coulibaly pouvait “exploser” en tant que sophomore, on avait mentionné plusieurs objectifs pour le Frenchie : devenir titulaire indiscutable à Washington, gagner en régularité au niveau du shoot, ou encore passer les 10 points de moyenne. Check, check, check.

C’est simple. En ce début de saison, Bilal Coulibaly dépasse toutes nos attentes.

Sur le plan offensif, où ses progrès sont les plus frappants, Bilal semble clairement avoir franchi un cap. Même si on ne parle que de trois matchs, il y a des signes qui ne trompent pas. Il se montre agressif en attaquant les mismatchs quand il y en a, il va beaucoup plus sur la ligne des lancers-francs (5,3 tentatives par match, 2,1 l’an passé), il a de plus en plus confiance en son shoot extérieur (presque 5 tentatives par soir, 3 l’an passé), et se développe à vue d’œil au niveau du playmaking.

En seulement trois rencontres cette année Coulibaly a déjà battu son record en carrière au scoring (23 points contre Cleveland) et à la passe (6 assists face aux Celtics). On a connu pire comme début de saison.

La progression offensive globale de Coulibaly, associée à cette confiance avec laquelle il évolue aujourd’hui, est en plus accompagnée par ce qui a fait – en grande partie – la réussite de Bilal en tant que rookie : l’impact défensif.

Habitué à être missionné sur les meilleurs attaquants adverses, Coulibaly possède toujours ce même type de responsabilités défensives, et répond plus que jamais au challenge. Demandez donc à Trae Young ce que ça fait d’être défendu par Bilal. L’autre jour, le Français a pourri la vie du meneur des Hawks pour aider les Wizards à remporter leur première victoire de la saison. En plus de ça, Coulibaly a inscrit 11 de ses 17 points rien que dans le dernier quart-temps.

Dans le genre impact des deux côtés du terrain, c’est fort !

Après un été formateur avec l’Équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Bilal Coulibaly grandit jour après jour, match après match. Et dans une équipe des Wizards qui compte bien laisser la place aux jeunes, le natif de Saint-Cloud profite de toutes les opportunités pour s’exprimer.

Tout cela demande évidemment confirmation, car la saison vient à peine de démarrer et on sait que la régulière représente un vrai marathon. Néanmoins, c’était difficile d’imaginer un meilleur départ pour Bilal dans sa saison sophomore.

Vivement la suite !

