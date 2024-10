LeBron James et Bronny devraient jouer ensemble ce soir à Cleveland

Devenu le premier duo père – fils à jouer ensemble en NBA lors de l’Opening Night de la saison 2024-25, LeBron James et son fils Bronny devraient faire une nouvelle apparition commune sur les parquets ce soir. Et pour cause, les Lakers se déplacent à Cleveland dans l’Ohio, terre natale de King et Prince James.

Nouveau moment historique à venir ce mercredi, à partir de minuit.

Lors du match Cavaliers – Lakers à la Rocket Mortgage FiledHouse de Cleveland, LeBron James et Bronny vont très probablement fouler le parquet ensemble, si l’on en croit Anthony Irwin de ClutchPoints. Cela n’est pas arrivé depuis le match d’ouverture contre les Wolves à Los Angeles, Bronny n’ayant pas joué au cours des trois dernières sorties des Lakers. Mais forcément, ce déplacement dans l’Ohio n’est pas un match comme les autres.

L’Ohio, c’est bien sûr l’État natal de LeBron (30 décembre 1984 à Akron) et de Bronny (6 octobre 2004 à Akron), et c’est à Cleveland que le King a écrit une grande partie de sa légende (11 saisons, 2 titres de MVP, 5 Finales NBA, 1 titre de champion en 2016).

🚨 Bronny expected to play tomorrow in Cleveland pic.twitter.com/CzpKhCvfJE

— LakeShowYo (@LakeShowYo) October 29, 2024

LeBron James a quasiment tout connu dans sa légendaire carrière, mais ce moment avec son fils – à Cleveland – sera forcément unique. Le King se rappelle encore des années où Bronny n’était qu’un gamin et qu’il gambadait sur le parquet de la Quicken Loans Arena (nom de la salle à l’époque), avant ou après les matchs.

“Ce sera un moment spécial. Il (Bronny) est né dans le Nord-Est de l’Ohio, moi aussi, évidemment on a beaucoup de liens avec cet endroit. Ce sera spécial d’être là-bas avec lui et de vivre ce moment. Il y a beaucoup de vidéos où on le voit (quand il était petit) en train de courir sur le parquet après les matchs, jouer au basket, prendre des tirs. Ce sera vraiment cool.” – LeBron James

On imagine que le moment sera très bref, LeBron et Bronny ne jouant que trois minutes ensemble face aux Wolves lors du premier match de la saison. Mais peu importe, il aura une symbolique immense au vu des liens que possède la famille James avec l’Ohio. Émotion garantie donc !

Beaucoup d’émotion et un moment qu’il faudra apprécier, car ensuite Bronny James devrait partir en G League pour se développer avec les South Bay Lakers.

__________

Source texte : Clutch Points

LeBron says the moment he & Bronny share the floor during tomorrow’s Cleveland Cavaliers game will be very special 🏀 pic.twitter.com/X4GoDol9ni

— I'm From Cleveland (@ImFromCle) October 29, 2024