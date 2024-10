Les trois rookies les plus utilisés de NBA… jouent tous à Washington !

Si l’heure est surtout aux conclusions hâtives après une semaine de compétition, certains chiffres ne mentent pas. Comme celui qui nous apprend que les trois rookies qui jouent le plus cette saison… jouent tous dans la même équipe !

On a pu les voir avec intérêt, puisque cette saison les Wizards vont faire partie fort logiquement des équipes les plus suivies par les fans français. Alexandre Sarr, n°2 de la Draft 2024, Bilal Coulibaly, futur All-Star, jouent pour Washington et font clairement partie du projet, mais au rayon jeunesse ils ne sont pas les seuls à avoir leur chance tous les soirs et pendant de nombreuses minutes, comme nous l’apprend cet insider qui mange des Pim’s :

Les rookies avec le plus de temps de jeu depuis le début de saison :

1️⃣ Alexandre Sarr (WAS) – 24,6 minutes

2️⃣ Bub Carrington (WAS) – 24,1

3️⃣ Kyshawn George (WAS) – 22,8

4️⃣ Zaccharie Risacher (ATL) -22,5

5️⃣ Yves Missi (NOLA) – 21,8

C’est la fiesta chez les sorciers. pic.twitter.com/01XIFpNj5H

— Julien (@_nagisaa) October 29, 2024



Dieu merci Jordan Poole et Kyle Kuzma ne sont pas les principales têtes d’affiche du projet Wizards. Les deux ont montré de belles choses depuis le début de saison, par séquence et c’est relatif, mais Washington, cette saison, c’est Bilal Coulibaly et trois rookies responsabilisés. Alexandre dans la raquette, Bub à la mène et Kyshawn dans l’aile, la francophonie va bien et le centre aéré aussi. Un beau pari pour Coach Keefe, un gros plaisir pour les yeux et un exemple à suivre pour les franchises qui retapent tout du sol au plafond. Et si ça chie dans la colle, les Sorciers auront au moins eu le mérite de tester.