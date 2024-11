Montrant déjà de très belles promesses en défense durant sa saison rookie, Bilal Coulibaly a haussé le ton cette saison, rendant la vie difficile à plusieurs stars NBA. Le Frenchie des Wizards dévoile le secret de sa belle progression.

On dit souvent que la défense, c’est avant tout une question de mentalité. Bilal Coulibaly est sans doute d’accord avec ça.

Souvent responsabilisé sur les meilleurs extérieurs adverses, Coulibaly a encore une fois montré ses grosses qualités défensives lors d’une performance récente face aux Celtics de Jayson Tatum, limité à 16 points et 6/19 au tir (dont 0/10 à 3-points !). La clé derrière sa capacité à pourrir la vie des meilleurs attaquants NBA ? Moins respecter ses adversaires directs.

“J’ai vraiment progressé à partir du jour où j’ai arrêté de respecter mes adversaires directs. J’ai commencé à jouer beaucoup plus physique, rendre les choses plus difficiles pour eux. Contre Jayson Tatum par exemple, avant je le laissais prendre la balle pour commencer à défendre. Maintenant, je veux rendre tout compliqué, même toucher la balle.”

Bilal Coulibaly a non seulement les qualités physiques et athlétiques pour être un grand défenseur (2m03, avec une envergure de 2m18), mais il a de plus en plus le mindset qui va avec.

En tant que rookie, quand on affronte certains des meilleurs joueurs NBA pour la première fois, c’est normal d’être un peu timide, voire même impressionné. Mais Bilal a désormais passé cette phase de découverte. Les mots d’ordre à présent, ce sont “agressivité” et “impact physique”. Face aux attaquants les plus redoutables de la Grande Ligue, il faut tout faire pour les sortir de leur zone de confort. Car une fois qu’ils y sont, ça devient compliqué de les ralentir.

Bilal Coulibaly l’a bien compris et a bien l’intention de laisser le moins de liberté possible à ses adversaires directs. Prochains tests pour le Français ? Zach LaVine, James Harden, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Darius Garland et Kyrie Irving. De sacrés challenges !

__________

Source texte : Bijan Todd (Monumental Sports Network)

