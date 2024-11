Incroyable mais vrai, les Spurs ont un bilan positif après 17 matchs cette saison. Si Victor Wembanyama est évidemment l’une des raisons à ça, Stephon Castle n’y est pas étranger non plus. Le rookie a été décisif ce week-end dans la grosse victoire de San Antonio face aux Warriors, de quoi vraiment impressionner Wemby.

Les Spurs restent sur trois victoires de suite et la dernière face aux Warriors samedi soir ressemble beaucoup à un succès référence. Mené 81-64 vers la fin du troisième quart-temps, San Antonio a complètement renversé Golden State en plantant un 40-13 dans les 14 dernières minutes, s’imposant finalement 104-94.

L’un des grands acteurs de cette fin de match exceptionnelle ? Stephon Castle.

Le rookie, sélectionné en 4e position de la Draft NBA 2024, a d’abord sonné la révolte en fin de troisième quart à travers un tir primé puis un lay-up en transition, après avoir forcé un turnover. Ensuite, dans l’ultime période, il s’est démené en défense sur Stephen Curry tout en se montrant précieux sur les rotations défensives. Et comme un symbole, c’est également lui qui a donné l’avantage aux Spurs à quatre minutes de la fin, enchaînant lay-up compliqué en pénétration et très gros tir primé sur une passe de Victor Wembanyama.

I cannot stop praising Stephon Castle. This guy is a STAR in the making alongside Victor Wembanyama

Ridiculous ability to finish, smothering defense, energy and effort, feel for the game. The Spurs got another one pic.twitter.com/LDlR07QJmC

— Hoops Digest™️ (@TheHoopsDigest) November 24, 2024

Auteur de 19 points en 33 minutes face aux Warriors, Stephon Castle a une nouvelle fois impressionné Wemby. Le phénomène français n’a pas hésité à chanter ses louanges après le match (via Benjamin Moubèche).

“J’ai une confiance aveugle en lui. Il joue comme s’il était beaucoup plus expérimenté qu’il ne l’est. Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est vraiment précieux de pouvoir lui accorder une telle confiance dans le quatrième quart-temps.” – Victor Wembanyama

On savait que Castle et Wemby pouvaient faire de gros dégâts en défense, le duo étant déjà surnommé “Zone 51” en référence à leur numéro de maillot et la fameuse zone interdite située dans le Nevada. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c’est que Stephon Castle grandit jour après jour en attaque.

Le rookie des Spurs reste sur neuf matchs consécutifs à minimum 10 points, et tourne à 15,3 points et 5 passes de moyenne (44% au tir, 35% à 3-points) sur la période. San Antonio a remporté six de ces neuf matchs, dont deux sans Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama sur Stephon Castle : « J’ai une confiance aveugle en lui. Il joue comme s’il était beaucoup plus expérimenté qu’il ne l’est. Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est vraiment précieux de pouvoir lui accorder une telle confiance dans le quatrième quart-temps. » pic.twitter.com/N7RsWBhPGZ

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) November 24, 2024

Source texte : Benjamin Moubèche