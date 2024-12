JJ Redick, après la grosse défaite des Lakers : “J’ai honte, nous avons tous honte”

Corrigés avec la manière par un Heat qui n’a pas spécialement forcé son talent, les Lakers continuent sur une dynamique catastrophique. Aucune construction dans le jeu, pas de communication entre les joueurs notamment en défense… et une addition qui commence à s’alourdir. De quoi déjà mettre JJ Redick et les joueurs face à leurs responsabilités.

Le Heat n’est pas, cette année, une équipe impossible à battre, tout du moins une équipe contre qui il faut déployer des moyens énormes pour remporter un succès. Sans manquer de respect à Miami et à ses fans, bien sûr. Toutefois, on ne peut pas enlever une chose aux hommes d’Erik Spoelstra : ils se battent, c’est dans l’ADN de la franchise. Et contre une équipe qui peine à mettre en place quoi que ce soit offensivement tout en laissant des boulevards défensivement, l’addition est très vite salée.

Un match sans aucun mouvement, et une très grosse déculottée, sans doute la pire défaite des Lakers cette saison. Le sixième revers en huit rencontres, de quoi déjà mettre JJ Redick face à ses responsabilités. Le coach a assumé sa part en conférence de presse, mais se montre quelque peu démuni face à l’absence de mise en place sur le terrain.

“On peut craquer, et ce n’est pas facile de vouloir porter le chapeau, surtout quand c’est embarrassant. J’ai honte. Nous avons tous honte. Ce n’est pas un match dans lequel nous nous sommes battus, dans lequel nous avons fait preuve de professionnalisme. Il doit y avoir des responsabilités sur le terrain, je peux prendre toutes les responsabilités du monde. C’est mon équipe, je la mène et j’ai honte. Mais je peux pas physiquement organiser notre jeu. Je ne peux pas être dans le jeu. Je ne peux pas parler, annoncer les changements défensifs, les aides… Et non, je ne blâme pas les joueurs. C’est ma responsabilité, mais je vais avoir besoin qu’on en ait aussi sur le terrain… Je n’ai pas l’impression qu’on soit ensemble en ce moment.”

De leur côté, les joueurs ont également souligné leur part de responsabilité dans l’échec actuel, et ont validé les propos de leur coach. LeBron James en tête, en rappelant que l’effectif est le premier à devoir s’améliorer pour que la situation s’améliore.

“Ce n’est pas la responsabilité du staff. C’est vraiment la nôtre. Je suis d’accord avec tout ce que JJ a dit. À 100%, à 1000%. Je suis dans ce milieu depuis longtemps, il ne faut jamais être trop à fond, ne jamais être rien faire. Car je sais à quel point la situation peut changer vite.”

Pour Anthony Davis, qui s’est exprimé sur la notion de confiance au sein du groupe, la responsabilité vient d’abord des leaders en jeu, dont lui-même.

“J’ai la plus haute confiance qui soit en ce groupe et en notre staff. Je pense que ça commence par moi. Si je joue mieux, les gars jouent mieux. Je prends la responsabilité, surtout sur les derniers matchs. Je n’ai pas été là pour l’équipe offensivement parlant. On doit juste trouver le moyen de prendre une victoire à Atlanta.”

Face à Atlanta, samedi à 1h30 du matin, la victoire est obligatoire. Les Hawks vont profiter du contexte pour plonger un peu plus les Lakers dans la crise, c’est donc à JJ et son groupe de trouver la parade pour éviter de créer de vrais doutes, très sérieux cette fois.

Source : ESPN