Cinq Français étaient sur les parquets de NBA hier soir et voici un tour d’horizion des performances offertes par les joueurs tricolores avec en tête d’affiche, comme souvent, Guerschon Yabusele.

Les résultats de la nuit NBA

Guerschon Yabusele

L’intérieur le plus fiable de Philadelphie a encore frappé : 15 points à 6/8 au tir, mais la défaite au bout. Comme quoi, tout ne peut pas être parfait.

I can’t say enough about how important Guerschon Yabusele is to the 76ers

He’s had 10.4 points and 8.8 rebounds over his last 5, to go with 1.6 3pm, 2.0 assists, and 1.4 stocks

Love this take and finish against a great rim protector, as it really captures his versatility and IQ pic.twitter.com/VkWvMuxEoX

— Point Made Basketball (@pointmadebball) December 5, 2024

Armel Traoré

Dans la branlée infligée aux Lakers, Armel Traoré a pu gratter pas mal de temps de jeu. 12 minutes au compteur de quoi planter 4 points et apporter 5 rebonds.

Zaccharie Risacher

Zaccharie Risacher avait démarré son match à 4/4 au tir et il a fini à 5/12 pour 12 points inscrits. Deux salles, deux ambiances comme on dit. Malgré tout, les Hawks ont pu triompher des Bucks et ça, c’est une bonne nouvelle.

Jalen sets up a Zacch attack pic.twitter.com/lS54XMgSlG

— Hawks On FanDuel Sports Network (@FanDuelSN_Hawks) December 5, 2024

Nicolas Batum

Be Like Tony Snell

Rudy Gobert

Rudy Gobert n’a jamais été aussi proche du triple-double et les doigts n’ont pas tremblé au moment d’écrire cette phrase. 8 points, 9 rebonds et 7 passes pour Rud la Gob. Il n’en fallait pas plus pour renverser les terrifiants (non) Clippers.

Le programme de ce soir