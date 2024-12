On a connu des nuits NBA franchement bien meilleures et si vous avez préféré dormir, sachez que – pour une fois – vous avez fait le bon choix, mais on pense à vous. Donc voici, le résumé des matchs qui viennent de se terminer.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les deux équipes de Los Angeles sont solidaires et se prennent une branlée chacune, comme ça, il n’y a pas de jaloux.

Franz Wagner roule sur les 76ers même si Guerschon Yabusele a essayé de lui tenir tête.

Dans l’indifférence la plus totale, les Pacers ont perdu face aux Nets.

Les Hawks font tomber les Bucks et remportent leur cinquième victoire de suite

Detroit aussi enchaîne… mais on parle de défaites. trois revers consécutifs pour la franchise du Michigan. Voilà, là on retrouve les Pistons qu’on connaît.

Les Français de la nuit

Guerschon Yabusele met 15 points face au Magic et s’affirme encore plus comme l’intérieur le plus fiable des 76ers.

Qui dit dérouillée des Lakers, dit temps de jeu pour Armel Traoré. 12 minutes au compteur pour mettre 4 points et prendre 5 rebonds.

Zaccharie Risacher a démarré son match à 4/4 pour le finir à 5/12, c’est ce qu’on appelle avoir une panne.

Rudy Gobert n’a pas eu besoin de s’employer pour triompher des Clippers.

Nicolas Batum nous gratifie d’une Tony Snell.

Le highlight de la nuit

Le point TTFL du matin

Les classements NBA

Le programme de ce soir