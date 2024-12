Les 76ers avaient l’occasion d’enchaîner un troisième succès consécutif, mais le Magic d’un Franz Wagner inarrêtable (35 points) est venu gâcher les espoirs de bonne dynamique de Philly.

Amputés de Paul George et Joel Embiid – comme d’habitude, vous me direz – les 76ers se dressaient face à un gros morceau : le Magic. Orlando restait sur 12 victoires en 14 matchs, mais sortait d’un match perdu face aux Knicks.

La bande de Mickey voulait donc retrouver le chemin de la victoire le plus vite possible et peu importe si la victime du soir devait être cette pauvre équipe de Philadelphie.

Pourtant, malgré l’absence de deux membres de son Big 3 – qui n’a plus rien de Big si ce n’est le temps passé à l’infirmerie – les 76ers n’ont pas démérité. Le seul tort de Tyrese Maxey et de ses copains résident dans le fait d’avoir raté l’entame de match. À -12 à la fin des 12 premières minutes, Philly a mis beaucoup d’énergie pour refaire son retard avant le retour au vestiaire. Mission accomplie et les deux équipes ne vont pas se lâcher jusqu’à la fin de la rencontre.

Justement, la fin de match parlons-en. Orlando commence à s’offrir un léger matelas d’avance, mais rien qui ne suffise face aux 76ers, ce soir. Philly dégaine un run de 7-0 pour finir par revenir à deux petits points d’écart.

Sauf que côté Magic, ça ne panique pas. Orlando exécute méthodiquement et avec précision et réduit tous les espoirs de victoire des joueurs de Nick Nurse à néant. La victoire est à la clé pour l’équipe de Mickey.

Malgré la défaite, il y a quelques signaux encourageants côté 76ers à commencer par le collectif qui est parvenu à élever son niveau de jeu avec en tête de file : Jared McCain et Guerschon Yabusele.

Always impressed w/ how Guerschon Yabusele can finish at the rim despite giving up several inches to opposing centers pic.twitter.com/H4Ooq7T1R7

— Dan Olinger (@dan_olinger) December 5, 2024

Le rookie plante 24 points et l’intérieur tricolore ajoute 15 points à 6/8 au tir. Une performance qui aurait pu suffire pour s’imposer, mais en face, Franz Wagner a encore été intenable du haut de ses 35 points.