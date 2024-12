Highlights : les 35 points de Franz Wagner face aux 76ers

Les 76ers sont les nouveaux malheureux tombés sous les coups de Franz Wagner. L’Allemand a planté 35 points à 12/23 au tir pour ramener un nouveau succès au Magic.

L’eau mouille, le feu brûle et Franz Wagner est un cauchemar pour toutes les défenses de NBA. Ce dicton qui vient juste d’être créé au fil d’une nuit NBA qui n’est pas des plus passionnantes n’a pas connu d’exception ce soir.

L’Allemand était de sortie pour voguer vers les terres de Philadelphie et le frère Wagner avait faim. Est-ce que les joueurs de Philly ont kiffé l’accueillir, ça reste à voir, mais l’intérieur, lui, a bien mangé.

35 points à 12/23 au tir et 10/10 aux lancers francs, le tout saupoudré par 7 rebonds, une belle soirée au bureau pour le joueur du Magic qui réalise son 7ème match à plus de 30 points cette saison. On vous file une autre stat parce que nous aussi, on est gourmands, l’Allemand a planté 20 points sur 16 de ses 17 derniers matchs.

Dans son sillage, Orlando s’est imposé, non sans trembler, 106-102 et ça fait un 13ème succès en 15 matchs pour la bande de Mickey.

Si vous souhaitez revoir le nouvel atelier de démolition signé Franz Wagner, voici une petite séance de rattrapage de toutes ses meilleures actions.

Franz continued his dominant stretch with another BIG outing!

🏀 35 PTS

🏀 7 REB

🏀 Magic W (13-2 in last 15) pic.twitter.com/CK1ZovmXwm

— NBA (@NBA) December 5, 2024

Source texte : X / NBA