Les highlights de LeBron James (29 points) : défaite des Lakers mais, ouf, le King n’est plus en déclin

LeBron James retrouve des couleurs. Dans la (grosse) fessée reçue de la part du Heat, le King est le seul Laker à avoir sorti un peu la tête de l’eau avec ses 29 points, 5 rebonds et 8 passes.

Et si le King n’était plus sur le déclin ? On serait face au premier joueur de l’Histoire à connaître un déclin éphémère, mais impossible n’est pas LeBron James.

Tout ça pour dire que le numéro 23 s’est repris en main avec 29 points à 12/18 au tir. Mieux encore, LeBron James a inscrit un tir à 3-points.

Après 20 tirs ratés de suite répartis sur plusieurs matchs – les salles de NBA le remercient d’avoir fourni autant de briques – BronBron a enfin réglé la mire.

Quand on dit “réglé”, c’est un bien grand mot puisqu’il n’a rentré qu’une seule de ses quatre tentatives. Malgré tout, LeBron est passé devant Kyle Korver dans le classement des joueurs qui ont inscrit le plus de 3-points en carrière. Le King occupe désormais la 7ème position.

Problème : quand LeBron est bon, les Lakers sont nazes et cette nuit, ils se sont appliqués à être particulièrement nuls. Vous voulez un exemple ?

Sur la première mi-temps, le pépère met 18 points à 8/11. Le reste des Lakers ? 34 points à 13/33. Il est difficile de bien travailler dans ces conditions.

Si vous voulez revoir la nouvelle perf de l’ex-finito LeBron James, la voici !