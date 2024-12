Les highlights de Joel Embiid face aux Bulls

De retour après quasiment trois semaines d’absence, Joel Embiid a retrouvé ses bonnes habitudes avec une performance solide et la victoire pour les Sixers. Par ici les highlights de Jojo.

Match à deux visages pour Joel Embiid du côté de Chicago. Il y a d’abord eu l’entame affreuse, où on a pu voir à quel point son absence avait pu le rouiller. Des shoots de très loin, bien courts, peu d’attaque de cercle, des ballons perdus, pas le moindre point inscrit dans le premier quart-temps. Et puis le Process est sorti du bois et a fait ce qu’il fait de mieux, il a détruit la raquette adverse en allant scorer près du cercle puis en retrouvant son touché à mi-distance.

Il a inscrit 19 de ses 31 points sur le seul second quart-temps, portant le comeback des Sixers dans le match. Il a continué son chantier au retour des vestiaires avant de prendre une 4ème faute qui l’a envoyé sur le banc. Philadelphie étant en contrôle, Nick Nurse pensait pouvoir le préserver sur la fin de match mais Chicago a signé un gros retour et Jojo a dû revenir filer un coup de main à Maxey pour aller valider définitivement la victoire dans le 4ème quart-temps avec plusieurs actions importantes des deux côtés du terrain.

Embiid finit son match avec 31 points, 12 rebonds, 2 contres (mais aussi 6 ballons perdus) en 33 minutes. Il y a évidemment du boulot avant de revenir à 100% de ses moyens mais la rentrée fut positive pour Embiid, qui va désormais pouvoir monter en puissance à l’approche de Noel. De quoi aider les Sixers à remonter la pente dans la Conférence Est.