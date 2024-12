Joel Embiid est de retour et les Sixers enchainent à Chicago. Pour son premier match depuis la mi-novembre, Jojo a lâché une grosse perf pour porter les siens jusqu’à la victoire. Le Process est dans la place et il le fait savoir.

Seulement 5ème match cette saison pour Joel Embiid et ça se voit en ce début de rencontre. Petites foulées, shoots de loin et bien courts, c’est du Joel Embiid en douceur et ça ne réussit pas à Philly. Les Bulls gambadent, font bien tourner la balle avec un Zach LaVine agressif au scoring et tout roule pour les taureaux. Pour les Sixers par contre, tout semble compliqué avec des joueurs qui cherchent leurs automatismes (il faut dire que les blessures n’ont pas aidé).

Chicago avait pris le meilleur départ mais Philadelphie va revenir fort au second quart avec un Joel Embiid déchainé. Le pivot n’avait pas marqué le moindre point dans le premier quart, il en plante 19 rien que sur le second ! Bizarrement dès qu’il se rapproche du cercle, tout est plus facile. Avec un touché à mi-distance qui revient, Nikola Vucevic ne peut que constater les dégâts.

La défense des Sixers monte également d’un ton et Chicago s’entête à 3-points. La marée Sixers, menée par Jojo, renverse le match. En 12 minutes, les Sixers sont passés de -10 à +12 et c’est là qu’on voit toute la différence quand Embiid est dans sa zone.

Le début de seconde mi-temps confirme la tendance avec Joel Embiid qui continue son numéro, bien soutenu par un super Tyrese Maxey en triple-double. L’écart grimpe malgré des Bulls qui tentent de sauver les meubles tant bien que mal. Philly est en contrôle. Un 8-0 des Bulls en fin de quart-temps permet néanmoins de remettre l’écart sous les 10 points, avec notamment un buzzer beater du milieu du terrain de Jalen Smith. Et si.. ?

Chicago est loin d’être vaincu et se rapproche à coup de 3-points. Embiid et Maxey maintiennent les Sixers devant mais Zach LaVine (30 points) et les Bulls sont en embuscade. Dans un quart-temps où les défenses ont pris le meilleur sur les attaques, les leaders de Philly font le boulot quand il faut pour assurer la victoire. Malgré quelques frissons en quatrième quart-temps, Philly s’impose 108 – 100 . Les Sixers remportent une seconde victoire de rang et peuvent enfin relancer la machine avec leur Big 3 en tenue. Reste à garder tout ce beau monde en état.

31 points et 12 rebonds pour Joel Embiid ce soir, premier match depuis quasiment un mois.

Tyrese Maxey en triple double, les Sixers remontent la pente petit à petit…

4 victoires sur les 5 derniers matchs.

Next : Indiana, Charlotte, Charlotte x2

