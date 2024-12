Brandon Ingram blessé à la cheville et absent indéfiniment !

Il n’est décidément pas facile d’être fan de New Orleans cette saison. Plombée par de multiples blessures, la franchise de Louisiane ne relève pas la tête et cela ne risque pas de s’arranger avec les dernière infos. Selon ESPN, Brandon Ingram va rejoindre l’infirmerie pour un moment à cause d’une grosse entorse de la cheville.

Zion Williamson va se sentir (un peu) moins seul à l’infirmerie de NOLA, son vieux pote Brandon Ingram vient lui tenir compagnie. L’ailier, blessé lors du match de samedi soir face au Thunder, souffre d’une grosse entorse de la cheville selon Shams Charania d’ESPN. L’insider ne donne aucune date de retour pour le All-Star, ce qui n’est jamais très bon signe..

New Orleans Pelicans star Brandon Ingram has suffered a significant low left ankle sprain and is sidelined indefinitely, sources tell ESPN. Another significant injury blow to the Pelicans season. pic.twitter.com/Au9heqg04n

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2024

Voilà donc les deux meilleurs joueurs de New Orleans sur la touche et ça ne va pas aider l’équipe, elle qui est actuellement dernière de la Conférence Ouest avec 5 victoires pour.. 19 défaites. En l’absence d’Ingram, Trey Murphy III devrait prendre place dans le cinq de départ. Avec C.J. McCollum et Dejounte Murray, ils seront les principales armes offensives de NOLA pour aller gagner des matchs en attendant le retour des leaders. New Orleans peut au moins se satisfaire d’avoir récupéré Herbert Jones, déjà très actif et important sur les deux derniers matchs. Mais bon difficile d’imaginer les Pelicans venir se mêler à la lutte aux Playoffs voire au Play-In avant un tel enchainement de catastrophes…

