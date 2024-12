Que dire ? Nikola Jokic repousse chaque soir les limites. Après avoir collé 56 points (son record en carrière) la nuit dernière à Washington, il a également bien mangé face aux Hawks. 48 points, 14 rebonds, 8 passes, 3 interceptions à 17/29 au tir dont 3/6 à 3-points. On ne sait pas vraiment quoi dire…

L’est trop fort, voilà ce qu’on peut dire. Il est vraiment au-dessus. À un point où ça en devient presque désespérant

Au fait, on a une stat’ pour vous : Nikola Jokic vient de coller 104 points en deux matchs. Point à la ligne.

Heureusement que Giannis Antetokounmpo lui offre une concurrence pour le trophée de MVP de la saison en cours, car sinon on ne va pas cacher qu’on aurait proposé de lui donner de suite. Histoire qu’on puisse passer à autre chose. En attendant, on peut se faire ses highlights, ceux d’une rencontre qu’il a dominé individuellement et que ses Nuggets ont dominé dans le jeu. Un point à noter suite aux déboires de Denver récemment en termes de collectif.

Gueulante hier soir, gueuleton ce soir. Allez, highlights car c’est quand même dingo.

48 POINTS FOR NIKOLA JOKIĆ.

AFTER 56 LAST NIGHT.

The 3x #KiaMVP somehow keeps getting better 🤯 pic.twitter.com/nnXcOACuBf

— NBA (@NBA) December 9, 2024