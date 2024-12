Au terme de 48 minutes réussies collectivement, notamment en défense, le Magic s’est offert une belle victoire face aux Suns. Jalen Suggs et Goga Bitadze ont mené un groupe privé de Paolo Banchero et Franz Wagner. Résumé.

Les statistiques, par ici.

On a beaucoup aimé cette prestation du Magic. Sérieuse, appliquée dans la globalité avec un plus pour la défense intense durant l’intégralité de la rencontre. Orlando conserve son invincibilité à la maison cette saison, 10e succès à Disneyland en 2024-25. Face à cette troupe, privée de ses deux meilleurs joueurs (Paolo Banchero et Franz Wagner sont blessés), les Suns n’ont pas réussi à véritablement tirer leur épingle du jeu. On note bien évidemment les deux tentatives de prendre le large, respectivement dans le premier puis le troisième quart-temps.

C’est quoi le concept à Orlando ?

Y’a un mec blessé y’a un all star qui naît ?

Suggs est en train de totalement take OVER le match face aux Suns.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2024

Sans Kevin Durant, Phoenix s’en est remis à Devin Booker, 25 points à 8/21 au tir. Book’ a bien été épaulé par la plupart du cinq majeur des Suns, mais mauvaise gestion du money time face à une pression défensive qui a su relever le niveau pour fermer l’accès au cercle et créer la déstabilisation nécessaire derrière l’arc… et un Jalen Suggs imprenable dans le money time.

Jalen Suggs SMOOTH And-1 😮‍💨

He’s got 14 of his 26 in the 4th quarter.

Catch the finish: https://t.co/Z28hGz2GTY pic.twitter.com/cY9F3rQA41

— NBA (@NBA) December 9, 2024

Quel beau message envoyé aux leaders du Magic que celui-ci : reposez-vous et soignez-vous tranquillement les mecs, on assure. Le Magic continue son chemin, et construit collectivement une base solide sur laquelle s’appuyer par la suite. Le banc s’est fait remarquer : 46 points inscrits, on a dit TEAM !