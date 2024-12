104 points en deux jours : le back-to-back de zinzin de Nikola Jokic

56 points face aux Wizards, la nuit dernière, 48, cette nuit, face aux Hawks, Nikola Jokic vient de produire un back-to-back de grand malade.

104 points, 30 rebonds, 16 passes. Voici la ligne de stats de Nikola Jokic sur les deux dernières sorties des Nuggets.

Pour faire simple : personne dans toute l’histoire de la NBA n’a réalisé un back-to-back à plus de 100 points et 30 rebonds. Le Joker continue d’écrire sa légende en NBA et ajoute de sérieux éléments dans son dossier pour la course au MVP.

Pourtant, les deux nuits des Nuggets ont été bien différentes. Tout d’abord, il y a eu la défaite honteuse face aux Wizards. Rappelons que Washington était sur un série de 16 revers consécutifs au moment des faits. Nikola Jokic avait tout donné avec 56 points – son record en carrière – 16 rebonds et 8 passes.

24 heures plus tard, Denver était de retour sur les parquets pour défier les Hawks et la donne a été bien différente.

Nikola Jokic a poursuivi son chantier de démolition avec une nouvelle performance XXL : 48 points, 14 rebonds, 8 passes. Bonne nouvelle, les Nuggets ont écrabouillé les Faucons 141 – 111.

48 POINTS FOR NIKOLA JOKIĆ.

AFTER 56 LAST NIGHT.

The 3x #KiaMVP somehow keeps getting better 🤯 pic.twitter.com/nnXcOACuBf

— NBA (@NBA) December 9, 2024

Plus largement, le MVP en titre sort une petite saison à plus de 30 points de moyenne avec des pourcentages exceptionnels à plus de 50% au tir et 40 de loin. Seul un joueur a fait une telle performance pendant une saison entière : Stephen Curry en 2016.

Players in NBA history to average 30 PPG on 50% FG, 40% 3FG in a season:

Nikola Jokic (so far)

Stephen Curry (unanimous MVP season)

Jokic scored 104 points in the last 24 hours.

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) December 9, 2024

À cette époque, le Chef devenait le premier MVP unanime de l’Histoire et si Joker continue sur cette lancée, il pourrait bien obtenir son quatrième titre de Most Valuable Player.

Source texte : Underdog NBA