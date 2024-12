Une fois n’est pas coutume, les Wizards ont gagné un match de basket. Mais une fois c’est la coutume, ce match des Wizards fut un énorme Kamoulox géant, face à des Nuggets qui voudraient sans doute effacer très vite cette soirée de leur mémoire.

“Hey t’as vu Jean-Mi, Jokic en a mis 56 sur les Wizards.” “Ouais enfin y’avait pas Alex Sarr pour défendre sur lui, ça aide.” “C’est une blague ?” “Oui.” “Tu veux une blague encore meilleure ?” “Allons-y hein.” “Les Wizards ont gagné.”

Jean-Mi recrache son verre de Côte du Rhône.

“C’est une blague ?” “Bah non.” “Mais il leur manquait du monde ?” “Jamal Murray et Aaron Gordon.”

Rire de Jean-Mi, intervention de Martial, le patron du bar :

Décidément, ce début de saison 2024-25 des Nuggets est sur courant alternatif. Parfois capables de montrer qu’ils sont l’une des toutes meilleures équipes de la Ligue, le titre 2023 remonte à la surface et on sent à Denver un vrai vécu. Mais, malheureusement et dans la plupart des situations cette saison, c’est plutôt la désunion qui prévaut dans l’équipe de Mike Malone, et la Jokic dépendance se transforme presque en mauvaise blague, cette défaite face aux plus gros nullards de la Ligue en étant la preuve la plus gênante.

56 points pour Nikola Jokic, son record en carrière, 56 points accompagnés de 16 rebonds et 8 passes, mais un total apparemment pas suffisant pour venir à bout d’une équipe drivée par les 39 points de Jordan Poole et par les os fatigués de Jonas Valanciunas (20/12/5/5). Les autres Sorciers en forme lors de ce match ? Justin Champagnie et Jared Butler, autant vous dire que les Nuggets ont donc perdu face à un one-two punch Cirque Pinder – Summer League, ça pourrait gronder fort dans les prochains jours dans les bureaux du Colorado…

Cette nuit les Wizards se sont vus offrir un beau cadeau et s’en sont saisis, eux qui n’avaient plus gagné depuis le 30 octobre, ce soir d’Halloween lors duquel Jordan Poole avait sorti le pire des masques possibles, celui qui annonçait à toute son équipe qu’il était le franchise player de cette équipe. Bravo à eux en tout cas, le bilan de 3-18 n’est pas fameux mais on peut presque dire ce matin que les joueurs de Brian Keefe sont sur une série, alors que les Nuggets peuvent déjà se féliciter de nous avoir donné l’idée de créer Jean-Mi et Martial un dimanche matin du mois de décembre.