Battre les meilleurs, mais battre aussi les moins bons. Perdre face aux Hawks, ok, deux fois, ok, mais il faut bien avoir une bête noire. Pour le reste les Cavs gagnent, gagnent et gagnent encore, et hier ils ont même joint l’utile à l’agréable en voyant Evan Mobley s’offrir la plus grosse soirée offensive de sa carrière.

Il y a eu ce moment de retour sur terre après 15 victoires de suite pour débuter la saison.

Trois défaites en cinq matchs, une à Boston puis deux de suite face à Atlanta, chelou mais parfois utile pour rebondir quand tout va un peu trop bien. Depuis ? Quatre victoires de suite face à Boston, Washington, Denver et donc Charlotte hier, et une place de leader de l’Est et accessoirement meilleure équipe de la Ligue qui leur va comme un gant.

Cette nuit face aux Hornets, ne nous mentons pas, on se faisait guère de souci. Privés de LaMelo Ball et Tre Mann pour encore quelques matchs, de Grant Williams pour toute la saison, de Nick Richards et des deux Français de la bande, les joueurs de Charles Lee n’avaient pas vraiment de grosse opposition à proposer à Donovan Mitchell et compagnie, et dans ce contexte de soirée tranquille, un homme s’est particulièrement montré, un homme qui pourrait connaitre en février une première sélection All-Star si lui et les Cavs continuent leur carnage : Evan Mobley.

23 points dès le premier quart pour permettre aux Cavs de tuer le match dès l’apéro, 41 points au final pour un magnifique record en carrière.

Les stats finales d’Evan Mobley hier ? 41 points à 16/23 au tir dont 6/8 du parking, 3/4 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes, 1 steal et 3 contres en 34 minutes

Un festival, la fête du trop facile. Lancé parfaitement dans son match, Evan n’a finalement fait que surfer sur sa grosse dynamique et a rendu hommage à un prénom décidément bien en vogue en ce moment sur les parquets, un peu plus que le prénom Charlotte en tout cas. Cleveland enchaine avec une 21è victoire cette saison avant d’enchainer face à Miami, Washington, Brooklyn, Milwaukee et Philadelphie. De quoi confirmer l’hégémonie actuelle de l’équipe de Kenny Atkinson sur la Conférence Est ?

Evan Mobley had himself a CAREER DAY 🗣️

🔥 41 PTS (career high)

🔥 6 3PM (career high)

🔥 10 REB

🔥 3 BLK

🔥 69.6 FG%@cavs win their 4th straight and are an NBA-best 21-3! pic.twitter.com/gfmInmIQr2

— NBA (@NBA) December 7, 2024