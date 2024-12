Franz Wagner blessé aux muscles obliques et absent indéfiniment !

Très sale nouvelle pour le Magic et Franz Wagner, puisque l’ailier Allemand s’est à son tour blessé aux muscles obliques ce vendredi et sera absent pour une durée indéterminée. Quelle poisse pour la franchise d’Orlando…

Après Paolo Banchero, franchise player de cette équipe, c’est au tour de Franz Wagner de se blesser indéfiniment. Le natif de Berlin s’est fait exactement la même blessure que son coéquipier américano-italien, à savoir une déchirure des muscles obliques, qui devrait le tenir éloigné des parquets au moins 4 semaines, délai dans lequel il sera réévalué. C’est Shams Charania d’ESPN qui a apporté la mauvaise nouvelle.

C’est un énorme coup dur, tant pour le joueur que pour l’équipe, puisque depuis la blessure de P5 le 30 octobre, Kaiser Franz avait pris les rennes de l’équipe, actuellement toujours troisième à l’Est avec 16 victoires pour 9 défaites. Il a d’ailleurs aligné des stats de franchise player et All-Star en puissance avec 25,8 points, 6 rebonds et 6,3 passes décisives par match sans Paolo.

Just in: Orlando Magic star forward Franz Wagner has suffered a torn right oblique and is out indefinitely, sources tell ESPN. Wagner sustained the injury Friday night and will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/PNYmB0VnyS

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2024

Orlando, qui est déjà l’une des pires attaque de la ligue, aura fort à faire sans ses deux leaders, d’autant plus avec le calendrier qui se corse en décembre. Le Magic affronte successivement les Suns, les Bucks, le Thunder, le Heat, les Celtics, à nouveau le Heat, les Knicks puis les Nets. Le tout avec Jalen Suggs et Moritz Wagner en têtes d’affiches, Orlando va avoir une attaque d’émeutiers lors des semaines à venir.

Franz Wagner ne reviendra pas avant 1 mois, selon la façon dont il réagit au traitement. C’est un très gros coup d’arrêt pour l’un des hommes en forme de cette fin d’année 2024.Avec leurs deux stars sur le flanc, les fans du Magic n’ont vraiment pas le droit au bonheur cette saison.