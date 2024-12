Perdant six de leurs sept derniers matchs, les Warriors cherchent des solutions pour relancer la machine. Le coach Steve Kerr a décidé d’intégrer Jonathan Kuminga dans le cinq majeur, tandis que Draymond Green va prendre le rôle de chef de la second unit.

La nuit dernière face aux Wolves, Kuminga était titulaire tandis que Draymond – de retour de blessure – sortait du banc. C’est la première fois de la saison que Green n’était pas titu, mais il va désormais devoir s’y habituer.

D’après Anthony Slater, insider qui suit les Warriors pour The Athletic, Golden State jouera les prochains matchs avec Jonathan Kuminga en tant que titulaire sur le poste 4, et Draymond dans la second unit.

L’objectif est simple : tirer le maximum de Kuminga, qui a sorti son record en carrière face aux Rockets (33 points) il y a quelques jours.

Jonathan Kuminga is moving into Draymond Green’s starting power forward spot in a pretty seismic Warriors’ shift.

Draymond: “If he’s next, at some point, we gotta see it.”

Steph Curry: “It’s time for that for sure.” https://t.co/jxCt0c2An1

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 7, 2024

Steve Kerr a fait ce choix, évidemment loin d’être anodin, après en avoir discuté avec ses leaders Stephen Curry et Draymond Green. Les deux stars valident, et Draymond plutôt deux fois qu’une.

“Beaucoup de gens dans cette organisation, y compris moi-même, pensent qu’il (Kuminga) représente l’avenir” a déclaré Green. “Si c’est le cas, il faudra bien qu’on s’en aperçoive. Pour qu’il le fasse, il faut qu’il en ait l’opportunité. Et si ça tombe sur moi, alors c’est comme ça. Il a gagné le droit d’avoir cette opportunité. Depuis que JK est arrivé, je suis l’un de ses plus grands fans.”

Jonathan Kuminga a marqué les esprits face à Houston, quand Draymond et Curry étaient sur le banc en train de l’encourager. C’est probablement ce match qui a poussé Steve Kerr à prendre cette décision.

Malgré l’irrégularité qu’a pu montrer JK durant son début de carrière, et même cette saison, le talent ainsi que le potentiel du bonhomme sont indéniables. C’est peut-être lui qui a la capacité de faire exploser le plafond des Warriors, en dehors d’un potentiel transfert.

“L’idée est de maximiser la capacité de Jonathan à attaquer le panier, de lui donner plus de temps. Nous cherchons des moyens d’impliquer davantage (Kuminga et Wiggins) et de ne pas épuiser Draymond et Steph. C’est un peu ça le truc. Ensuite, il faut trouver des combinaisons à l’intérieur de cela.” – Steve Kerr

Alors que Jonathan Kuminga devrait gagner en responsabilités, Draymond Green ne va évidemment pas se transformer en chauffeur de banc.

Kerr compte sur lui pour gérer la second unit, et il sera toujours sur le terrain lors des fins de match. Le choix du coach n’est pas une sanction pour Draymond, qui continue d’évoluer à un super niveau défensif tout en apportant la polyvalence (9 points, 6 rebonds, 6 passes de moyenne) qui le caractérise tant.

Néanmoins, les Warriors ressentent le besoin de trouver un nouvel équilibre alors qu’ils enchaînent les défaites en ce moment.

Draymond Green on ceding his starting spot to Jonathan Kuminga: “I am a product of my vet (being) willing to take a back seat for me.”

Back seat?

“I’m sure I’ll close most halves. But not starting is not starting.”https://t.co/jxCt0c2An1

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 7, 2024

N’ayant pas assez convaincu les Warriors pour décrocher une grosse prolongation de contrat cet été, Jonathan Kuminga (22 ans, agent libre restrictif en 2025) a devant lui l’opportunité qu’il attendait tant.

Saura-t-il la saisir pour aider Golden State à franchir un vrai cap ? Ou alors continuera-t-il à être irrégulier dans ce qui peut être – théoriquement – sa dernière saison chez les Dubs ?

L’avenir nous le dira, mais les prochaines semaines risquent d’être passionnantes dans la Baie de San Francisco.

Source texte : The Athletic