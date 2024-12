Dans le dur actuellement avec six défaites en sept matchs, les Warriors commencent à montrer de vraies limites. La franchise de Golden State semble s’en rendre compte, elle qui a bien l’intention de recruter un grand nom dans les semaines à venir.

Les Warriors étaient déjà dans de grosses rumeurs cet été, notamment sur les dossiers Paul George et Lauri Markkanen. Finalement, aucun des deux n’est venu dans la Baie de San Francisco, mais ce n’est pas pour autant que les Dubs s’arrêtent de chercher. Bien au contraire.

“Les Warriors chassent véritablement une star” a déclaré l’insider Shams Charania. “Ils veulent un playmaker, un scoreur pour mettre à côté de Stephen Curry. […] L’avenir des Warriors s’écrira lors des prochaines semaines, les deux mois à venir avant la trade deadline, comment peuvent-ils gagner un nouveau titre avec Stephen Curry et Draymond Green ?”

Les Warriors avaient commencé la saison en fanfare, s’appuyant notamment sur une rotation élargie pour enchaîner les victoires. Mais plus on avance, plus la formule de Steve Kerr montre ses limites. Et une chose semble de plus en plus claire : à 36 ans et avec des genoux qui grincent un peu en ce moment, Stephen Curry a besoin d’un autre créateur de qualité à ses côtés pour que Golden State puisse vraiment rivaliser avec les meilleures équipes du Wild Wild West.

La question centrale dans ce dossier, c’est évidemment de savoir comment les Warriors peuvent récupérer une nouvelle star. Et qui ?

Se retrouvant juste en dessous du très redouté second apron, Golden State a un peu plus de marge de manœuvre que d’autres équipes plus dépensières en NBA. Néanmoins, recruter une star signifie probablement se séparer d’un ou plusieurs jeunes joueurs prometteurs possédant déjà un vrai rôle chez les Dubs.

On pense tout particulièrement à Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski ou encore Moses Moody, pas étrangers aux rumeurs mais toujours conservés par les Warriors jusqu’ici. La franchise californienne va-t-elle en sacrifier un pour recruter un grand nom ? Ou continuer de compter sur leur développement en interne ? L’avenir nous le dira. Juste pour rappel, Kuminga est dans sa dernière année de contrat (agent libre restrictif en 2025), lui qui n’a pas réussi à trouver d’accord avec les Dubs sur une extension.

En plus de jeunes joueurs, les Warriors possèdent aussi du capital draft et des contrats de joueurs vétérans qui sont facilement transférables (plusieurs arrivent à expiration). Golden State a donc les moyens de monter un vrai deal, reste à voir pour qui. Parmi les grands noms qu’on retrouve souvent dans les rumeurs, et qui peuvent apporter de la création offensive, il y a Brandon Ingram des New Orleans Pelicans.

Fans des Warriors, ça vous tente ou pas ?

