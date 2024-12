Moment historique la nuit dernière avec la Draft d’expansion des Golden State Valkyries. Un événement au cours duquel deux Françaises ont rejoint les rangs de San Francisco : Iliana Rupert et Carla Leite.

Pour tous ceux qui s’interrogent sur ce à quoi pourrait ressembler une expansion prochaine de la NBA, il y en avait un échantillon plus que sérieux la nuit dernière lors de la Draft d’expansion des Golden State Valkyries.

Pour vous la faire courte si vous ne connaissez pas le fonctionnement d’un tel événement, les franchises de WNBA sécurisent des joueurs qu’elles ne souhaitent pas voir quitter leur effectif et tout le reste peut être sélectionné par la nouvelle équipe. Ici, les Golden State Valkyries.

Et pour leur tout premier choix, cocorico ! Iliana Rupert a été prise. La Française quitte donc Atlanta, direction San Francisco.

The first result from the @WNBA Expansion Draft is in. From the Atlanta Dream, we’ve selected Iliana Rupert.

Expansion Draft presented by @CarMax. pic.twitter.com/9yJlnVw4E1

— Golden State Valkyries (@wnbagoldenstate) December 6, 2024

En quatrième position, c’est une nouvelle frenchy qui a été sélectionnée avec Carla Leite dérobée à Dallas. Sélectionnée par les Wings lors de la dernière Draft, en avril dernier, elle n’avait pas foulé le parquet texan et avait préféré rester en France. L’heure serait donc venue de découvrir la Grande Ligue féminine.

Pour le dernier choix, petite pensée pour nos amis belges qui voient Julie Vanloo débarquer chez les Valkyries.

The twelfth result from the @WNBA Expansion Draft is in. From the Washington Mystics, we’ve selected Julie Vanloo.

Expansion Draft presented by @CarMax. pic.twitter.com/aMM5gHgK0I

— Golden State Valkyries (@wnbagoldenstate) December 6, 2024

Vous l’aurez compris, cette expansion est très internationalisée pour la nouvelle franchise de WNBA et ça s’explique par une raison assez simple. Les équipes déjà implantées ont fait le choix de conserver les joueuses américaines assurées d’être présentes pour le début de saison ainsi que pour l’intégralité de l’exercice à venir.

Sur les 11 choix de Golden State, 7 ne viennent pas du Pays de l’Oncle Sam. Certainement qu’elles ne pourront pas toutes être là pour le début de la saison 2025/26. Cap donc sur la free agency pour les Valkyries qui vont chercher à compléter leur roster.

À noter que si les voisines des Warriors n’ont qu’onze joueuses dans leur effectif, c’est tout simplement parce qu’elles ont décidé de faire l’impasse sur les femmes laissées disponibles par le Seattle Storm.

Introducing your first-ever Golden State Valkyries. This is just the beginning of our journey.

Expansion Draft presented by @CarMax. pic.twitter.com/8WU5mOYGRy

— Golden State Valkyries (@wnbagoldenstate) December 7, 2024



Source texte : X / Golden State Valkyries