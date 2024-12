Après la débâcle à Miami il y a quelques jours, les Lakers ont réagi en offrant un combat XXL face aux Hawks cette nuit. Ils ont réagi, mais ils ont encore perdu. La faute à une fin de match frustrante où les hommes de J.J. Redick ont foiré leur exécution offensive et défensive.

Durant la conférence de presse d’après-match, le coach des Lakers pouvait difficilement cacher sa frustration. Son équipe vient de perdre un troisième match consécutif, la septième défaite en neuf rencontres, au bout d’une fin de match mal gérée.

Deux actions pèsent tout particulièrement dans l’esprit de Redick. D’abord ce turnover sur une passe d’Anthony Davis vers LeBron James, sauvé in extremis par un chasedown block du King.

Ensuite, et surtout, cette rotation défensive foirée qui a permis à Trae Young de planter le game-winner après un jump-ball récupéré par Atlanta.

J.J. Redick a pointé du doigt ces deux actions quand il a été interrogé sur la fin de match des Lakers.

“Forcément, je suis frustré par notre exécution en fin de match. Il y a eu ce turnover, LeBron a fait une grande action en contrant le tir. […] Ensuite, je ne sais pas si c’était un problème de communication, mais vous ne pouvez pas foirer vos rotations défensives avec Trae Young. On l’a laissé ouvert…”

À 36 secondes de la fin de la prolongation, les Lakers menaient encore de trois points (132-129). Jalen Johnson a réduit l’écart sur la ligne des lancers-francs, puis Anthony Davis a perdu ce fameux ballon face à Dyson Daniels. Les Lakers ont récupéré la balle après le contre de LeBron, sauf que sur la remise en jeu, AD a été entouré par trois joueurs d’Atlanta. Résultat : jump ball. Ce dernier a été remporté par Davis mais la balle est sortie en touche, finalement récupérée par Atlanta.

La suite ? On la connaît : possession pour les Hawks, mauvaise rotation entre Davis et Gabe Vincent, et puis Trae Young qui plante le game-winner. La prière de LeBron à la dernière seconde n’a rien donné. Défaite 134-132.

Source texte : conférence de presse d’après-match

