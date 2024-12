Les Wolves ont retrouvé leur défense : 85,5 points encaissés depuis 4 matchs !

Après des inquiétudes en début de saison, les Wolves semblent s’être mis en route. Série en cours de quatre victoires consécutives grâce à une défense qui a enfin retrouvé des couleurs.

La nuit dernière, les Wolves ont dominé, sans trembler, les Warriors. Victoire de la bande de Chris Finch, 107-90, ce qui permet à Minnesota d’enchaîner un quatrième succès de suite.

Outre cette belle série, ce qui impressionne, c’est la manière. Les Loups déroulent et roulent sur la concurrence. Sur les quatre derniers matchs, ils se sont imposés avec un écart moyen de 18,4 points, bien la preuve de leur domination.

Anthony Edwards side-step midrange jumper pic.twitter.com/BIA700t38W

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) December 7, 2024

Une domination qui s’explique par un facteur : la défense. Sur les quatre derniers matchs, les Wolves ont pris 92 et 80 points de la part des Clippers, 80 par les Lakers et donc 90 de la part de Golden State, la nuit dernière. Soit un total de 85,5 points encaissés sur leurs quatre dernières sorties.

Certes, on vous l’accorde, ce ne sont pas les attaques les plus reluisantes de NBA, mais limiter deux équipes à 80 points, en 2024, c’est fort même très fort.

Alors, comment expliquer ce renouveau dans le Minnesota ? Après la défaite face aux Kings dans un money-time très mal géré, une réunion entre les joueurs a eu lieu. De quoi mettre les choses à plat après les quelques tensions qu’on avait pu apercevoir et des déclaration d’Anthony Edwards qui faisait part – à juste titre – de son mécontentement. Des discussions nécessaires et bénéfiques à une équipe de Minnesota qui a ressorti les barbelés. Les Wolves sont de nouveau une top 5 défense de NBA.

” Tout le monde défend à un très haut niveau, mais Rudy et Jaden sont vraiment nos ancres. Naz et Julius défendent et je ne les ai jamais vu défendre… Il [Julius Randle] se bouge le cul. ” – Anthony Edwards

Anthony Edwards on the Wolves defense:

“Everyone is guarding at a high level, but Jaden and Rudy is being the anchors that we need them to be. Naz and Julius is fuckin’ playing defense. I’ve never seen them play defense before. So that’s fucking incredible. And he’s right here,… pic.twitter.com/p4m6hBxslO

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) December 7, 2024

Julius Randle justement, parlons-en. Depuis quatre matchs, le pépère est plutôt en forme avec 16 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne avec des pourcentages plus qu’honnêtes (47% au tir et 43% à 3-points). L’ex-Knick joue un rôle majeur dans le bien-être de Minnesota. Quand il n’est pas à côté de ses pompes et qu’il se décide à jouer sérieusement au basket, l’air est bien plus sain à Minneapolis.

Il n’y a pas de hasard.

Surtout, EN-FIN, il semble y avoir un bout de cohésion entre les deux intérieurs titulaires des Timberwolves. Rudy Gobert commence à voir un peu plus de ballons en attaque à l’image de ses 17 points cette nuit contre les Warriors et Julius Randle se décide enfin – mieux vaut tard que jamais – à faire des efforts défensifs.

RUDY GOBERT TONIGHT

– 17 POINTS (6/11)

– 5/5 FREE THROWS

– 12 REBOUNDS

– 1 ASSIST

– 1 STEAL

– +19 pic.twitter.com/DMTkcJKa7T

— Wolves Lead (@TWolvesLead) December 7, 2024

Les Loups peuvent quitter leur tanière plus sereinement et c’est tant mieux parce que le calendrier qui arrive est HARD-CORE.

On vous met un screen des 11 prochains matchs des Wolves parce qu’une image vaut plus que 1 000 mots et mouillez-vous la nuque avant parce que le choc peut être rude.

Un calendrier vraiment pas facile – pour ne pas dire démoniaque – mais qui va permettre à Minnesota de se mettre en jambes pour relancer sa conquête des sommets de l’Ouest. La mission est périlleuse, mais winter is coming et il s’agit de la saison préférée des Loups.

Les Wolves pourraient donc bien sortir les crocs sur les prochaines semaines.