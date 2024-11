Les Kings respirent : 115-104 face aux Wolves, De’Aaron Fox et Malik Monk ont fait la loi

Les Kings ont enfin remporté un match de panier-ballon ! Victoire non sans sourciller, mais victoire tout de même, 115 à 104, face à des Wolves qui n’ont absolument pas su gérer leur fin de match.

Sacramento se rendait à Minnesota avec un seul objectif : mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives. Mission accomplie avec quelques gouttes de sueurs sur le front.

Les Kings démarraient ce match avec une nouvelle recrue dans leurs rangs : Jae Crowder. L’ex-Buck s’est fait remarquer avec un joli tir au buzzer pour boucler le premier quart-temps, mais on n’est pas là pour s’attarder sur des petites actions comme celles-ci.

Non, non, direction la seconde période et place aux choses sérieuses.

Au retour des vestiaires, Minny passe à la vitesse supérieure et douche les Rois : run 29 à 12 sur 12 minutes et Sacramento ne parvient plus à trouver la mire. Des flashbacks de la rencontre face aux Clippers surviennent et on pense bien que SacTown va connaître une nouvelle période de panne sèche, mais ça, c’était sans compter les immenses talents de chokeurs des Wolves.

Sur le dernier acte, Minnesota a tout simplement décidé d’arrêter de défendre. Vraiment une idée de génie quand, en face, il y a deux pyromanes à savoir Malik Monk et De’Aaron Fox. Il ne leur en fallait pas plus pour prendre feu et arroser la défense des Wolves.

Malik Monk ties it up from deep 🎯 pic.twitter.com/p6GmtqjrLe

Pour son second match après son retour de blessure, le double M apporte des couleurs à un banc de Sacramento qui en a sérieusement besoin. Il finit la rencontre avec 27 points, 8 rebonds, 9 passes. Son collègue le renard n’a fait qu’une bouchée des Loups (il n’y qu’en NBA que cette phrase peut être écrite) avec 26 points, 8 rebonds et 8 passes.

💜 Sacramento retrouve la victoire grâce à un succès 115 à 104 face aux Wolves.

Pour s’imposer, il aura fallu un De’Aaron Fox et un Malik Monk de gala à 26 et 27 points.

Le double M redonne des couleurs au banc de SacTown après une période compliquée lorsqu’il était blessé. pic.twitter.com/g8Iset5ThS

Sacramento s’impose 115 à 104 et inflige une quatrième défaite consécutive à Minnesota.