Fin de série pour les Spurs et Victor Wembanyama ! Après 4 victoires de rang, San Antonio a chuté cette nuit sur son parquet face aux Los Angeles Lakers. (119-101) Malgré un nouveau double-double pour noircir la feuille de match, Wemby n’a pas pu offrir la victoire aux siens.

Si ce match entre Spurs et Lakers n’avait pas un immense intérêt pour les premières places de la Conférence Ouest, il nous offrait au moins un duel entre deux des intérieurs les plus dominants du moment en NBA : Victor Wembanyama pour San Antonio et Anthony Davis pour L.A.. Un match dans le match qui a débuté très fort avec Victor qui a renvoyé AD à ses études dès la première action de la rencontre.

WEMBY A DIT NON À AD ! pic.twitter.com/IDvuzGmSYh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

Si Wemby s’offrait là un moment fort, c’est bien le Unibrow (19 points, 14 rebonds, 7 passes) qui a pris le match à son compte avec une grosse entame et une domination des deux côtés du terrain pour mettre ses Lakers sur les bons rails. Avec l’apport d’un Dalton Knecht de retour parmi les titulaires (20 points) et le triple-double d’un LeBron James en mode Diesel, cela a suffi pour dompter une équipe des Spurs qui a fait un match de trainard, tentant quelques rapprochements sans jamais vraiment inquiéter les Angelinos. On a aussi appris que D’Angelo Russell et Chris Paul ne partiraient certainement pas en vacances ensemble..

Oho… D’Angelo Russell et Chris Paul… pic.twitter.com/55k1gEmDuD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

Alors qu’il restait sur une excellente sortie face au Jazz, Victor signe cette nuit un match solide sur le plan statistique puisqu’il finit avec 20 points, 10 rebonds, 2 interceptions mais aussi 3 contres. Une ligne de stats “solide” pour 98% de la Ligue mais pas quand on s’appelle Victor Wembanyama. Hormis quelques actions d’éclat, le Français a rendu une copie correcte, mais loin de ses dernières performances avec notamment une adresse à 3-points qui retombe de nouveau (2/9 cette nuit). L’Alien va pouvoir souffler un peu désormais puisque les Spurs ne rejouent pas avant dimanche soir. Ce sera face aux Kings de Domantas Sabonis, encore un bon client à gérer dans la raquette.