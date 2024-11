Les Suns recevaient une équipe des Nets amputée de Cam Thomas. En théorie, cela aurait dû être une victoire facile pour Phoenix sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu.

Les Cactus cherchent toujours à remettre en place une belle dynamique. Face aux Nets, ils avaient l’occasion d’enchaîner une seconde victoire consécutive. Sauf que, malgré l’absence de Cam Thomas, Brooklyn ne s’est pas laissé abattre. La bande venue de New York a attaqué fort et n’a pas lâché le steak de toute la rencontre.

Au retour des vestiaires, Brooklyn en profite même pour mettre les Suns sous l’eau. Les Cactus se font arroser par … Tyrese Martin. Vous ne le connaissez pas ? C’est absolument normal.

Cependant, il prend feu et finit à 30 points à 10/13 au tir. La surprise du chef, comme on dit.

Pour en revenir à ce fameux troisième quart-temps, Phoenix subit un joli 33 – 21.

Dès lors, Kevin Durant et tous ses copains vont essayer de revenir au score, mais rien n’y fait.

L’ultime image de cette rencontre ? Le dagger de Dennis Schröder, tout sourire, sur son super pote (non) Kevin Durant. L’Allemand finit la rencontre avec 29 points, 4 rebonds et 3 passes et prouve une nouvelle fois qu’il peut porter cette équipe des Nets.

Dennis Schröder tout sourire avec le dagger sur la tête de Kevin Durant, son super pote 🙃 pic.twitter.com/eU9VLin0Pr

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) November 28, 2024

Brooklyn a réalisé la bonne opération de la nuit avec cette victoire 127 – 117. De l’autre côté, c’est la soupe à la grimace pour les Suns qui enchaînent un sixième revers en sept matchs.