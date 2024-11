Cam Thomas (Nets) absent trois à quatre semaines

Après un premier mois de compétition caractérisé par les blessures, c’est au tour de l’un des meilleurs scoreurs de la NBA de faire un tour à l’infirmerie. Cam Thomas va rater plusieurs semaines.

Tout d’un coup, les Nets risquent de devenir moins fun.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), Cam Thomas va manquer trois à quatre semaines à cause d’une élongation à l’ischio-jambier. L’arrière de 23 ans souffrait déjà un peu du dos, et cette nouvelle blessure pourrait être liée à ce premier pépin qui le gênait au cours des derniers matchs.

Brooklyn Nets rising star Cam Thomas will miss three to four weeks due to a left hamstring strain, sources told ESPN. Thomas ranks 14th in the NBA in scoring, averaging career highs of 24.7 points on 46.1% shooting from the field and 38.9% from 3. pic.twitter.com/x0W20uCnAT

Quoi qu’il en soit, les Nets vont devoir faire sans leur meilleur scoreur, qui tourne à quasiment 25 points par match cette saison à 46% au tir dont 39% du parking. Avec ses gros coups de chaud, Thomas faisait partie intégrante du début de saison surprenant de Brooklyn, qui possède un meilleur bilan que prévu (8 victoires – 10 défaites).

C’est donc un coup dur pour les fans de BK sur le court terme, mais cette blessure pourrait aider les Nets en vue de la Draft 2025 et dans leur projet global de reconstruction. Faut pas oublier qu’à la base, la franchise de Brooklyn a pour objectif de récupérer un prospect cinq étoiles en juin prochain.

Avec l’absence de Cam Thomas, et possiblement des transferts à venir d’ici à la trade deadline, les Nets vont probablement appuyer sur le bouton tanking à un moment donné…

