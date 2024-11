James Harden a eu la main chaude face à Washington avec 43 points dont 31 sur la seule première mi-temps. Si on plisse les yeux, on aurait pu se croire de retour dans les plus belles années du Barbu.

Après la branlée reçue face aux Celtics, les Clippers avaient l’opportunité de se refaire contre les Wizards, une équipe qui n’a pas remporté un match depuis le soir de Halloween. L’occasion était trop belle pour des Voiliers qui ne se sont pas ratés.

Un joueur a survolé cette rencontre : James Harden.

Si le Barbu porte les Clippers sur son dos depuis le début de la saison, ses pourcentages ne sont pas au top puisque le Uno ne tire qu’à 37% et 32% de loin, mais ça, c’était avant ce soir.

James Harden nous a proposé un véritable voyage dans le temps. Direction l’année 2018 avec un numéro de haute voltige dont lui seul a le secret.

Pour commencer, le meneur des Voiliers a mis 31 points en première mi-temps. Rien que ça. Un véritable show de la part d’el Barbudo où il a mis cinq 3-points.

31-point 1st half for The Beard 🔥

11-15 FGM | 5 3PM | 5 AST

Harden had 31 of the @LAClippers 61 1H points! pic.twitter.com/xmKQ7Jr9k2

— NBA (@NBA) November 28, 2024

Puis au retour des vestiaires, le Barbu fait monter son compteur personne à 43 unités, son record cette saison et sa meilleure marque au scoring depuis qu’il a posé ses valises à Los Angeles. L’ancien MVP s’arrête ici puisque les Clippers ont roulé sur les Wizards (121-96).

Ramesse finit son festival offensif avec 43 points (13/22 au tir et 7/11 du parking), 4 rebonds et 7 passes. Dans son sillage, Los Angeles retrouve le goût de la victoire et continue de faire sa course au top 6 de la terrifiante conférence Ouest.

⛵️James Harden vs Wizards cette nuit :

43 POINTS (record cette saison)

13/22 AU TIR

7/11 DU PARKING

4 REBONDS

7 PASSES

Le Barbu sort un match mutant qui nous ramène tout droit en 2018 🥰 pic.twitter.com/5e6Qp0boSk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024



James Harden s’est même permis de dépasser Stephen Curry en devenant le joueur avec le plus de matchs à 40 points avec au moins 5 tirs à 3-points rentrés. Une belle soirée au bureau.